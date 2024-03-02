02 марта 2024

В погранслужбе США высмеяли рабочий график Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Профсоюз погранслужбы США подготовил саркастический график работы Джо Байдена Фото:

Профсоюз сотрудников американской погранслужбы высмеял посещение президентом США Джо Байденом города Браунсвилл в штате Техас для обсуждения миграционного кризиса. Организация опубликовала ироничный распорядок дня американского лидера на своей странице в социальной сети.

«Поднялся на борт номер один, вздремнул. Проснулся в местечке под названием Браунсвилл», — сообщается на странице профсоюза в соцсети X. Там добавили, что затем Байден считал надпись на телесуфлере, возложив ответственность за все происходящие проблемы на прежнего президента США Дональда Трампа.

После этих «важных» дел президент снова заснул. В конце дня он закончил работу и отправился на пляж, где снова уснул. Под публикацией профсоюз разместил фотографию спящего президента на пляже.

Джо Байден посетил Техас, чтобы изучить ситуацию на южной границе США и встретиться с сотрудниками силовых ведомств. Представители Республиканской партии критикуют его за недостаточное внимание к миграционному кризису. Губернатор Техаса Грег Эбботт со своей стороны предпринимает все меры по укреплению границы и борьбе с контрабандой наркотиков. Поводом для шуток над действующим президентом США стало его периодически странное поведение на публике. Известно, что Байдену иногда приходится использовать специальные карточки с заметками в ходе частных встреч, чтобы помочь себе сориентироваться при разговоре.

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Профсоюз сотрудников американской погранслужбы высмеял посещение президентом США Джо Байденом города Браунсвилл в штате Техас для обсуждения миграционного кризиса. Организация опубликовала ироничный распорядок дня американского лидера на своей странице в социальной сети. «Поднялся на борт номер один, вздремнул. Проснулся в местечке под названием Браунсвилл», — сообщается на странице профсоюза в соцсети X. Там добавили, что затем Байден считал надпись на телесуфлере, возложив ответственность за все происходящие проблемы на прежнего президента США Дональда Трампа. После этих «важных» дел президент снова заснул. В конце дня он закончил работу и отправился на пляж, где снова уснул. Под публикацией профсоюз разместил фотографию спящего президента на пляже. Джо Байден посетил Техас, чтобы изучить ситуацию на южной границе США и встретиться с сотрудниками силовых ведомств. Представители Республиканской партии критикуют его за недостаточное внимание к миграционному кризису. Губернатор Техаса Грег Эбботт со своей стороны предпринимает все меры по укреплению границы и борьбе с контрабандой наркотиков. Поводом для шуток над действующим президентом США стало его периодически странное поведение на публике. Известно, что Байдену иногда приходится использовать специальные карточки с заметками в ходе частных встреч, чтобы помочь себе сориентироваться при разговоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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