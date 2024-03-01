Байден даже при личных встречах не может говорить без шпаргалок

Fox Business: Байден общается с людьми по карточкам

Джо Байден общается с людьми, используя карточки со шпаргалками Фото: Official White House / Erin Scott

Американский президент Джо Байден использует карточки с заметками при разговоре с людьми даже на частных встречах. Об этом рассказал экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

«Джо Байден все еще пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь [с ним] за закрытыми дверями. Это записки. Он читал по бумажке», — рассказал Кевин Маккарти в эфире американского телеканала Fox Business. Бывший спикер американской палаты также подчеркнул, что если собеседники уведут разговор в сторону от изначально заданной темы, Байден начнет теряться, так как соответствующих карточек у него не будет. Западные СМИ также неоднократно сообщали об этой особенности текущего американского лидера. Сам Маккарти связал такое поведение Байдена с возрастом.

В ходе недавнего медицинского обследования выяснилось, что Джо Байден страдает от обструктивного апноэ. Это заболевание, связанное с проблемами с дыханием. В связи с этим у человека нарушается сон, которое также влияет на проблемы с памятью. Избиратели обеспокоены проблемами со здоровьем Байдена. Американский президент также неоднократно попадает в курьезные ситуации. Например, он путает мировых лидеров, а также заявляет, что общался с людьми, которые давно умерли.