Байден даже при личных встречах не может говорить без шпаргалок

Fox Business: Байден общается с людьми по карточкам
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден общается с людьми, используя карточки со шпаргалками Фото:

Американский президент Джо Байден использует карточки с заметками при разговоре с людьми даже на частных встречах. Об этом рассказал экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти.

«Джо Байден все еще пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь [с ним] за закрытыми дверями. Это записки. Он читал по бумажке», — рассказал Кевин Маккарти в эфире американского телеканала Fox Business. Бывший спикер американской палаты также подчеркнул, что если собеседники уведут разговор в сторону от изначально заданной темы, Байден начнет теряться, так как соответствующих карточек у него не будет. Западные СМИ также неоднократно сообщали об этой особенности текущего американского лидера. Сам Маккарти связал такое поведение Байдена с возрастом.

В ходе недавнего медицинского обследования выяснилось, что Джо Байден страдает от обструктивного апноэ. Это заболевание, связанное с проблемами с дыханием. В связи с этим у человека нарушается сон, которое также влияет на проблемы с памятью. Избиратели обеспокоены проблемами со здоровьем Байдена. Американский президент также неоднократно попадает в курьезные ситуации. Например, он путает мировых лидеров, а также заявляет, что общался с людьми, которые давно умерли.

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Американский президент Джо Байден использует карточки с заметками при разговоре с людьми даже на частных встречах. Об этом рассказал экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. «Джо Байден все еще пользуется телесуфлером, когда вы встречаетесь [с ним] за закрытыми дверями. Это записки. Он читал по бумажке», — рассказал Кевин Маккарти в эфире американского телеканала Fox Business. Бывший спикер американской палаты также подчеркнул, что если собеседники уведут разговор в сторону от изначально заданной темы, Байден начнет теряться, так как соответствующих карточек у него не будет. Западные СМИ также неоднократно сообщали об этой особенности текущего американского лидера. Сам Маккарти связал такое поведение Байдена с возрастом. В ходе недавнего медицинского обследования выяснилось, что Джо Байден страдает от обструктивного апноэ. Это заболевание, связанное с проблемами с дыханием. В связи с этим у человека нарушается сон, которое также влияет на проблемы с памятью. Избиратели обеспокоены проблемами со здоровьем Байдена. Американский президент также неоднократно попадает в курьезные ситуации. Например, он путает мировых лидеров, а также заявляет, что общался с людьми, которые давно умерли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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