ХК «Вашингтон» избавляется от челябинской суперзвезды Кузнецова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» выставил челябинского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов (в случае попадания игрока на драфт отказов другие хоккейные клубы лиги имеют право в течение двое суток заявить о желании заключить контракт с таким игроком — прим. URA.RU). Генеральный менеджер Брайан Маклеллан назвал это возможностью для форварда «начать все сначала».
«Это возможность для Кузнецова начать все сначала. Думаю, он хотел поменять обстановку», — сказал Маклеллан. Его слова приводит спортивный журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.
Отмечается, что Кузнецов якобы сам попросил генерального менеджера выставить его на драфт отказов. Многочисленные фанаты Кузнецова с этим решением не согласны и выступают в соцсетях против того, чтобы форвард покинул клуб. В «Вашингтоне» Кузнецов провел 11 сезонов.
Осенью 2019 года Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина. 2 марта официальный сайт НХЛ сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи игрокам НХЛ, в которой он принимал участие в феврале 2024 года. Программа была запущена НХЛ в 1996 году, ее цель — помочь игрокам справиться с проблемами психического плана или зависимостью (алкогольной или наркотической). Период прохождения программы неограничен.
Евгений Кузнецов родился в 1992 году в Челябинске. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». Профессиональную карьеру начал в сезоне 2009—2010 года. Играл за челябинский «Трактор».
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