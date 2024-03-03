В США назвали возможную причину ввода войск НАТО на Украину

MWM: Запад рассматривает введение войск на Украину из-за потери ее территорий

03 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Неудачи ВСУ склоняют Запад к вводу войск на Украину, пишет MWM Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад рассматривает возможность отправки войск на Украину, и причиной этого являются потери территорий и неудачи украинской стороны в военных действиях. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine. «Западные лидеры говорят о возможной отправке войск НАТО на Украину из-за ее потерь территорий», — говорится в материале журнала. Там добавили, что заявление французского президента Эммануэля Макрона было сделано после серьезных неудач украинских вооруженных сил. ВСУ не хватает оружия, боеприпасов и личного состава, что создает проблемы даже для элитных подразделений на передовой. В связи с обстановкой на поле боя возрастает актуальность призывов на Западе к прямому вмешательству, включая размещение наземных сил, с целью предотвратить предполагаемую победу России, которая все более кажется неизбежной, заключили в журнале. Макрон и другие лидеры Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину, чтобы помочь стране противостоять России. Однако Германия отказалась отправлять своих военнослужащих. Кроме того, российские власти считают, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада усложняют переговоры и вовлекают НАТО в конфликт.

Запад рассматривает возможность отправки войск на Украину, и причиной этого являются потери территорий и неудачи украинской стороны в военных действиях. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine. «Западные лидеры говорят о возможной отправке войск НАТО на Украину из-за ее потерь территорий», — говорится в материале журнала. Там добавили, что заявление французского президента Эммануэля Макрона было сделано после серьезных неудач украинских вооруженных сил. ВСУ не хватает оружия, боеприпасов и личного состава, что создает проблемы даже для элитных подразделений на передовой. В связи с обстановкой на поле боя возрастает актуальность призывов на Западе к прямому вмешательству, включая размещение наземных сил, с целью предотвратить предполагаемую победу России, которая все более кажется неизбежной, заключили в журнале. Макрон и другие лидеры Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину, чтобы помочь стране противостоять России. Однако Германия отказалась отправлять своих военнослужащих. Кроме того, российские власти считают, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада усложняют переговоры и вовлекают НАТО в конфликт.