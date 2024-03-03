НАК раскрыл подробности контртеррористической операции в Ингушетии

НАК: в Республике Ингушетия нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме

03 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

В Карабулаке нейтрализовали шестеро человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ингушетии вследствие проведенной оперативным штабом Национального антитеррористического комитета (НАК) контртеррористической операции (КТО) были нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила представитель информационного центра НАК Полякова. «В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов», — говорится в сообщении НАК. Отмечается, что ранее подозреваемые были заблокированы спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак. Ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар и преступники попытались переместиться на другой этаж. Сейчас пожар потушен, а попытки прорыва были пресечены. По предварительной информации, подозреваемые являлись приверженцами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) и участвовали в ряде преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них находились в федеральном розыске. В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. URA.RU рассказывало о главных событиях происшествия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ингушетии вследствие проведенной оперативным штабом Национального антитеррористического комитета (НАК) контртеррористической операции (КТО) были нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила представитель информационного центра НАК Полякова. «В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов», — говорится в сообщении НАК. Отмечается, что ранее подозреваемые были заблокированы спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак. Ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар и преступники попытались переместиться на другой этаж. Сейчас пожар потушен, а попытки прорыва были пресечены. По предварительной информации, подозреваемые являлись приверженцами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) и участвовали в ряде преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них находились в федеральном розыске. В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. URA.RU рассказывало о главных событиях происшествия.