НАК раскрыл подробности контртеррористической операции в Ингушетии

НАК: в Республике Ингушетия нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме
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В Карабулаке нейтрализовали шестеро человек Фото:

В Ингушетии вследствие проведенной оперативным штабом Национального антитеррористического комитета (НАК) контртеррористической операции (КТО) были нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила представитель информационного центра НАК Полякова.

«В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов», — говорится в сообщении НАК. Отмечается, что ранее подозреваемые были заблокированы спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак.

Ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар и преступники попытались переместиться на другой этаж. Сейчас пожар потушен, а попытки прорыва были пресечены. По предварительной информации, подозреваемые являлись приверженцами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) и участвовали в ряде преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них находились в федеральном розыске.

В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. URA.RU рассказывало о главных событиях происшествия.

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В Ингушетии вследствие проведенной оперативным штабом Национального антитеррористического комитета (НАК) контртеррористической операции (КТО) были нейтрализованы шестеро подозреваемых в терроризме. Об этом сообщила представитель информационного центра НАК Полякова. «В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов», — говорится в сообщении НАК. Отмечается, что ранее подозреваемые были заблокированы спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак. Ночью в ходе перестрелки в доме начался пожар и преступники попытались переместиться на другой этаж. Сейчас пожар потушен, а попытки прорыва были пресечены. По предварительной информации, подозреваемые являлись приверженцами ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории России) и участвовали в ряде преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое из них находились в федеральном розыске. В городе Карабулак в Ингушетии 2 марта начались столкновения между полицией и боевиками. Введен режим контртеррористической операции (КТО), чтобы предотвратить теракты, минимизировать их последствия и обеспечить безопасность людей. URA.RU рассказывало о главных событиях происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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