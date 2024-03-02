Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в Березниках

03 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклад о расследовании избиения девочки в Березниках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней в Березниках Пермского края. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении несовершеннолетней в г. Березники. СМИ сообщили, что в феврале школьница была жестоко избита сверстниками, ее заставляли извиняться, сняли издевательства на видео, которое опубликовали в интернете», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад Быстрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. В Березниках 26 февраля группа молодых людей оскорбляла девушку 2008 года рождения, заставляя ее встать на колени. Ей нанесли несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Происходящее они снимали на телефон. Пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Следственные органы СУ СК по Пермскому краю завели по этому факту уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней в Березниках Пермского края. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале. «Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении несовершеннолетней в г. Березники. СМИ сообщили, что в феврале школьница была жестоко избита сверстниками, ее заставляли извиняться, сняли издевательства на видео, которое опубликовали в интернете», — говорится в сообщении представителей СК. По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад Быстрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. В Березниках 26 февраля группа молодых людей оскорбляла девушку 2008 года рождения, заставляя ее встать на колени. Ей нанесли несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Происходящее они снимали на телефон. Пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Следственные органы СУ СК по Пермскому краю завели по этому факту уголовное дело.