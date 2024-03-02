Бастрыкин взял на контроль дело об избиении девочки в Березниках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней в Березниках Пермского края. Об этом сообщили представители СК в своем telegram-канале.
«Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении несовершеннолетней в г. Березники. СМИ сообщили, что в феврале школьница была жестоко избита сверстниками, ее заставляли извиняться, сняли издевательства на видео, которое опубликовали в интернете», — говорится в сообщении представителей СК.
По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен направить доклад Быстрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
В Березниках 26 февраля группа молодых людей оскорбляла девушку 2008 года рождения, заставляя ее встать на колени. Ей нанесли несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Происходящее они снимали на телефон. Пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу. Следственные органы СУ СК по Пермскому краю завели по этому факту уголовное дело.
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