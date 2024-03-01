Пермское СУ СК отреагировало на жестокое избиение девушки в Березниках

Пермское СУ СК возбудило дело после избиения несовершеннолетней в Березниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело возбуждено по статье «Побои» Фото:

Следственными органами СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девушки в Березниках. Об этом сообщается на сайте ведомства

«Следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю по факту причинения побоев несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — указано на сайте управления. В ведомстве уточняют, что горожанку 2008 года рождения избила 18-летняя девушка. Это произошло 26, а не 24 февраля, как ранее сообщалось в соцсетях.

URA.RU писало, что группа молодых оскорбляла девушку, заставляя ее встать на колени. Ей нанесли несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Происходящее они снимали на телефон. Пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

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Следственными органами СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней девушки в Березниках. Об этом сообщается на сайте ведомства «Следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю по факту причинения побоев несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — указано на сайте управления. В ведомстве уточняют, что горожанку 2008 года рождения избила 18-летняя девушка. Это произошло 26, а не 24 февраля, как ранее сообщалось в соцсетях. URA.RU писало, что группа молодых оскорбляла девушку, заставляя ее встать на колени. Ей нанесли несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Происходящее они снимали на телефон. Пострадавшая была направлена на судебно-медицинскую экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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