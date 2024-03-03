В Ингушетии отменили режим КТО

Во время действия режима КТО в Ингушетии были ликвидированы шесть боевиков
В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперштаб региона.
«Режим КТО отменен в Ингушетии», — сообщили в оперштабе по республике. Информацию передает ТАСС.
Соответствующий режим был введен 2 марта. Он был нужен, чтобы ликвидировать боевиков, обеспечить безопасность людей и предотвратить теракты. В результате операции были ликвидированы шесть человек, которые представляли опасность. Главное об этом — в материале URA.RU.
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