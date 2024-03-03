В Ингушетии отменили режим КТО

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Во время действия режима КТО в Ингушетии были ликвидированы шесть боевиков Фото:

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперштаб региона.

«Режим КТО отменен в Ингушетии», — сообщили в оперштабе по республике. Информацию передает ТАСС.

Соответствующий режим был введен 2 марта. Он был нужен, чтобы ликвидировать боевиков, обеспечить безопасность людей и предотвратить теракты. В результате операции были ликвидированы шесть человек, которые представляли опасность. Главное об этом — в материале URA.RU.

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В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперштаб региона. «Режим КТО отменен в Ингушетии», — сообщили в оперштабе по республике. Информацию передает ТАСС. Соответствующий режим был введен 2 марта. Он был нужен, чтобы ликвидировать боевиков, обеспечить безопасность людей и предотвратить теракты. В результате операции были ликвидированы шесть человек, которые представляли опасность. Главное об этом — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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