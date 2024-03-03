Происшествия В Ингушетии отменили режим КТО 03 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + Во время действия режима КТО в Ингушетии были ликвидированы шесть боевиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперштаб региона. «Режим КТО отменен в Ингушетии», — сообщили в оперштабе по республике. Информацию передает ТАСС. Соответствующий режим был введен 2 марта. Он был нужен, чтобы ликвидировать боевиков, обеспечить безопасность людей и предотвратить теракты. В результате операции были ликвидированы шесть человек, которые представляли опасность. Главное об этом — в материале URA.RU. В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперштаб региона. «Режим КТО отменен в Ингушетии», — сообщили в оперштабе по республике. Информацию передает ТАСС. Соответствующий режим был введен 2 марта. Он был нужен, чтобы ликвидировать боевиков, обеспечить безопасность людей и предотвратить теракты. В результате операции были ликвидированы шесть человек, которые представляли опасность. Главное об этом — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям