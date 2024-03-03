Армия и оружие Украинский солдат Шевченко сдался в плен, чтобы воевать за Россию 03 марта 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + По словам украинского военного, он давно думал перейти на сторону РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Шевченко решил добровольно сдаться в плен и перейти на сторону России. Он вступил в ряды ВС РФ. Об этом солдат рассказал в видео, которое было опубликовано в telegram-канале «АТО Донецк | Новости». «1 марта 2024 года, выходя на ротацию с позиции, специально отстал от своих военнослужащих с целью встретить военнослужащих РФ, с целью перейти на сторону военнослужащих Российской Федерации для прохождения дальнейшей службы в российской армии», — заявил Шевченко. Его слова приводят авторы канала. Военный служил в 63-й механизированной бригады 107-го батальона армии Украины. О решении перехода на сторону ВС РФ он думал давно. В ноябре также сообщалось о сбежавшем в Россию украинском летчике. Однако бывают и обратные ситуации. Ранее военного из Башкирии Радика Богданова обвинили в участии в боях на стороне Украины после его сдачи в плен. Солдата вернули в Россию с помощью обмена военнопленными 3 января. Мужчина признал вину, ему грозит 20 лет тюремного заключения. Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Шевченко решил добровольно сдаться в плен и перейти на сторону России. Он вступил в ряды ВС РФ. Об этом солдат рассказал в видео, которое было опубликовано в telegram-канале «АТО Донецк | Новости». «1 марта 2024 года, выходя на ротацию с позиции, специально отстал от своих военнослужащих с целью встретить военнослужащих РФ, с целью перейти на сторону военнослужащих Российской Федерации для прохождения дальнейшей службы в российской армии», — заявил Шевченко. Его слова приводят авторы канала. Военный служил в 63-й механизированной бригады 107-го батальона армии Украины. О решении перехода на сторону ВС РФ он думал давно. В ноябре также сообщалось о сбежавшем в Россию украинском летчике. Однако бывают и обратные ситуации. Ранее военного из Башкирии Радика Богданова обвинили в участии в боях на стороне Украины после его сдачи в плен. Солдата вернули в Россию с помощью обмена военнопленными 3 января. Мужчина признал вину, ему грозит 20 лет тюремного заключения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям