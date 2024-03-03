Украинский солдат Шевченко сдался в плен, чтобы воевать за Россию

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
По словам украинского военного, он давно думал перейти на сторону РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Шевченко решил добровольно сдаться в плен и перейти на сторону России. Он вступил в ряды ВС РФ. Об этом солдат рассказал в видео, которое было опубликовано в telegram-канале «АТО Донецк | Новости».

«1 марта 2024 года, выходя на ротацию с позиции, специально отстал от своих военнослужащих с целью встретить военнослужащих РФ, с целью перейти на сторону военнослужащих Российской Федерации для прохождения дальнейшей службы в российской армии», — заявил Шевченко. Его слова приводят авторы канала.

Военный служил в 63-й механизированной бригады 107-го батальона армии Украины. О решении перехода на сторону ВС РФ он думал давно.

В ноябре также сообщалось о сбежавшем в Россию украинском летчике. Однако бывают и обратные ситуации. Ранее военного из Башкирии Радика Богданова обвинили в участии в боях на стороне Украины после его сдачи в плен. Солдата вернули в Россию с помощью обмена военнопленными 3 января. Мужчина признал вину, ему грозит 20 лет тюремного заключения.

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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Шевченко решил добровольно сдаться в плен и перейти на сторону России. Он вступил в ряды ВС РФ. Об этом солдат рассказал в видео, которое было опубликовано в telegram-канале «АТО Донецк | Новости». «1 марта 2024 года, выходя на ротацию с позиции, специально отстал от своих военнослужащих с целью встретить военнослужащих РФ, с целью перейти на сторону военнослужащих Российской Федерации для прохождения дальнейшей службы в российской армии», — заявил Шевченко. Его слова приводят авторы канала. Военный служил в 63-й механизированной бригады 107-го батальона армии Украины. О решении перехода на сторону ВС РФ он думал давно. В ноябре также сообщалось о сбежавшем в Россию украинском летчике. Однако бывают и обратные ситуации. Ранее военного из Башкирии Радика Богданова обвинили в участии в боях на стороне Украины после его сдачи в плен. Солдата вернули в Россию с помощью обмена военнопленными 3 января. Мужчина признал вину, ему грозит 20 лет тюремного заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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