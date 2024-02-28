Военного из Башкирии обвинили в участии в боях за Украину

29 февраля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Богданов признал вину в боевых действиях против ВС РФ (архивное фото) Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении ранее уже судимого 52-летнего уроженца Кармаскалы Радика Богданова за участие в боевых действиях на стороне ВСУ после сдачи в плен. Мужчину вернули в Россию в результате обмена пленными и теперь ему грозит 20 лет тюрьмы, рассказал информированный источник. «Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении Радика Богданова. Ему инкриминируется участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источника. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Еще летом 2023 года Богданов будучи военнослужащим ВС РФ сдался в плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала», созданного для ведения боевых действий против ВС РФ. Тогда он прошел боевую подготовку в украинском подразделении, но уже 3 января вернулся в Россию в результате обмена пленными. Известно, что мужчина дал признал вину. Ранее экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев вступил на Украине в признанную террористической в России организацию. Также отмечается, что он вербует через Интернет россиян для терактов и ведения боевых действий против ВС РФ. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении ранее уже судимого 52-летнего уроженца Кармаскалы Радика Богданова за участие в боевых действиях на стороне ВСУ после сдачи в плен. Мужчину вернули в Россию в результате обмена пленными и теперь ему грозит 20 лет тюрьмы, рассказал информированный источник. «Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении Радика Богданова. Ему инкриминируется участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источника. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Еще летом 2023 года Богданов будучи военнослужащим ВС РФ сдался в плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала», созданного для ведения боевых действий против ВС РФ. Тогда он прошел боевую подготовку в украинском подразделении, но уже 3 января вернулся в Россию в результате обмена пленными. Известно, что мужчина дал признал вину. Ранее экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев вступил на Украине в признанную террористической в России организацию. Также отмечается, что он вербует через Интернет россиян для терактов и ведения боевых действий против ВС РФ. *Илья Пономарев признан в России иностранным агентом