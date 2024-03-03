Шойгу рассказал о сигналах, которые Путин отправил Западу

Шойгу: Запад обязан услышать сигналы Путина о возможности применения оружия

03 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

По словам Шойгу, слова Путина — это не просто сигналы, это посылы к Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад обязан услышать сигналы президента РФ Владимира Путина о том, что у страны есть оружие, которым можно поразить цели на западной территории. Шойгу добавил, что РФ давала четко понять это. «Потому что это не просто сигналы, это такие посылы, которые в общем давно назрели, о которых они много говорят. Все время мы им давали понять настолько ясно, четко и конкретно. Я думаю, что они обязаны услышать», — передает Смотрим.ru сова Шойгу. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что Запад услышит сигналы и сделает вывод о прекращении наращивания напряжения. Ранее Путин выступил с послание к Федеральному собранию. В иностранных СМИ подчеркнули, что это обращение было предупреждением для западных стран. По словам главы РФ, Запад рискует спровоцировать ядерную войну, если отправит войска на Украину. При этом Владимир Путин предупредил, что у страны есть оружие, которым можно нанести удары по западным целям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад обязан услышать сигналы президента РФ Владимира Путина о том, что у страны есть оружие, которым можно поразить цели на западной территории. Шойгу добавил, что РФ давала четко понять это. «Потому что это не просто сигналы, это такие посылы, которые в общем давно назрели, о которых они много говорят. Все время мы им давали понять настолько ясно, четко и конкретно. Я думаю, что они обязаны услышать», — передает Смотрим.ru сова Шойгу. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что Запад услышит сигналы и сделает вывод о прекращении наращивания напряжения. Ранее Путин выступил с послание к Федеральному собранию. В иностранных СМИ подчеркнули, что это обращение было предупреждением для западных стран. По словам главы РФ, Запад рискует спровоцировать ядерную войну, если отправит войска на Украину. При этом Владимир Путин предупредил, что у страны есть оружие, которым можно нанести удары по западным целям.