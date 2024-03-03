Медведев: Германия готовится к войне с Россией

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев в своем посте назвал Олафа Шольца ливерной колбасой Фото:

Германия готовится к новой войне с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя опубликованный разговор офицеров ФРГ, в котором обсуждался план атаки на Крымский мост.

«Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

Медведев отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого тот назвал ливерной колбасой, может и не знать о тайном разговоре офицеров Германии. Однако по словам зампреда Совбеза РФ, история знает множество случаев, когда военные способны влиять на политические настроения в стране, разжигая тему войны.

Слитый разговор опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В нем обсуждалась операция по атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Подробнее — в материале URA.RU. После публикации диалога минобороны Германии начало внутреннюю проверку, передает RT.

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Германия готовится к новой войне с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя опубликованный разговор офицеров ФРГ, в котором обсуждался план атаки на Крымский мост. «Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Медведев отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого тот назвал ливерной колбасой, может и не знать о тайном разговоре офицеров Германии. Однако по словам зампреда Совбеза РФ, история знает множество случаев, когда военные способны влиять на политические настроения в стране, разжигая тему войны. Слитый разговор опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В нем обсуждалась операция по атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Подробнее — в материале URA.RU. После публикации диалога минобороны Германии начало внутреннюю проверку, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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