Медведев: Германия готовится к войне с Россией

Германия готовится к новой войне с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя опубликованный разговор офицеров ФРГ, в котором обсуждался план атаки на Крымский мост.
«Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — написал Дмитрий Медведев в своем
Медведев отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого тот назвал ливерной колбасой, может и не знать о тайном разговоре офицеров Германии. Однако по словам зампреда Совбеза РФ, история знает множество случаев, когда военные способны влиять на политические настроения в стране, разжигая тему войны.
Слитый разговор опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В нем обсуждалась операция по атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Подробнее — в материале URA.RU. После публикации диалога минобороны Германии начало внутреннюю проверку, передает RT.
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