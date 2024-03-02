Тюменские власти потратят почти 80 млн на первый этап очистки озера Алебашево

03 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Озеро Алебашево в Тюмени будут очищать в три этапа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Работы по очистке озера Алебашево в Тюмени будут проводиться в три этапа. На первый будет затрачено 77,1 миллионов рублей, сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии Тюменской области. «В соответствии с технологией выполнения работ, предусмотренной проектной документацией, период реализации мероприятий по расчистке озера составляет три года. Проектом предусмотрено деление работ на три этапа: подготовительный, период основных работ, заключительный период», — рассказали в ведомстве «РБК Тюмень». Они сообщили, что на подготовительный этап выделено 77,1 миллионов рублей. Также в ведомстве уточнили, что эта цена может измениться — все зависит от выбора подрядчика. Сейчас власти готовы выделить 251,9 миллионов рублей за выполнение всех трех этапов. В районе озера Алебашево построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки. На это планируется потратить 1,5 миллиарда рублей.

Работы по очистке озера Алебашево в Тюмени будут проводиться в три этапа. На первый будет затрачено 77,1 миллионов рублей, сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии Тюменской области. «В соответствии с технологией выполнения работ, предусмотренной проектной документацией, период реализации мероприятий по расчистке озера составляет три года. Проектом предусмотрено деление работ на три этапа: подготовительный, период основных работ, заключительный период», — рассказали в ведомстве «РБК Тюмень». Они сообщили, что на подготовительный этап выделено 77,1 миллионов рублей. Также в ведомстве уточнили, что эта цена может измениться — все зависит от выбора подрядчика. Сейчас власти готовы выделить 251,9 миллионов рублей за выполнение всех трех этапов. В районе озера Алебашево построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки. На это планируется потратить 1,5 миллиарда рублей.