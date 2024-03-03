Москалькова: в России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76

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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Москалькова не указала точные сроки передачи тел погибших на Украину Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Россия завершила экспертизу тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Они могут быть переданы Киеву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились, воля со стороны РФ передать тела есть, и Украина готова их принять», — передает РИА Новости слова Татьяны Москальковой. Она добавила, что точные сроки передачи тел не называются.

Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что РФ готова к передаче тел погибших на Украине. По ее словам, тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Кроме того, до этого она заявляла, что Киев обращался в России с подобной просьбой.

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Россия завершила экспертизу тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Они могут быть переданы Киеву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились, воля со стороны РФ передать тела есть, и Украина готова их принять», — передает РИА Новости слова Татьяны Москальковой. Она добавила, что точные сроки передачи тел не называются. Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что РФ готова к передаче тел погибших на Украине. По ее словам, тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Кроме того, до этого она заявляла, что Киев обращался в России с подобной просьбой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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