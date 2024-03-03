Москалькова: в России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76

Россия завершила экспертизу тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Они могут быть переданы Киеву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились, воля со стороны РФ передать тела есть, и Украина готова их принять», — передает РИА Новости слова Татьяны Москальковой. Она добавила, что точные сроки передачи тел не называются.
Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что РФ готова к передаче тел погибших на Украине. По ее словам, тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Кроме того, до этого она заявляла, что Киев обращался в России с подобной просьбой.
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