Москалькова: в России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76

03 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Москалькова не указала точные сроки передачи тел погибших на Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Россия завершила экспертизу тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Они могут быть переданы Киеву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились, воля со стороны РФ передать тела есть, и Украина готова их принять», — передает РИА Новости слова Татьяны Москальковой. Она добавила, что точные сроки передачи тел не называются. Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что РФ готова к передаче тел погибших на Украине. По ее словам, тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Кроме того, до этого она заявляла, что Киев обращался в России с подобной просьбой.

Россия завершила экспертизу тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Они могут быть переданы Киеву. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились, воля со стороны РФ передать тела есть, и Украина готова их принять», — передает РИА Новости слова Татьяны Москальковой. Она добавила, что точные сроки передачи тел не называются. Ранее уполномоченный по правам человека сообщила, что РФ готова к передаче тел погибших на Украине. По ее словам, тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Кроме того, до этого она заявляла, что Киев обращался в России с подобной просьбой.