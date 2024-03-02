Китай будет участвовать в создании кампуса мирового уровня в Тюмени

Китай будет участвовать в развитии проекта межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. Уже достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
«Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. … Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае», — рассказал Райдер.
Встреча прошла на Всероссийском фестивале молодежи. По ее итогам стало известно, что студенты из Тюменской области посетят Китай.
Тюменские предприниматели, которые приняли участие в ежегодной выставке Canton Fair в КНР, узнали, как работает китайская индустрия ночных развлечений. Обсуждение «ночной экономики» стало одним из главных пунктов программы для российского бизнеса.
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