02 марта 2024
01 марта 2024

Китай будет участвовать в создании кампуса мирового уровня в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские студенты полетят в Китай Фото:

Китай будет участвовать в развитии проекта межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. Уже достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

«Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. … Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае», — рассказал Райдер.

Встреча прошла на Всероссийском фестивале молодежи. По ее итогам стало известно, что студенты из Тюменской области посетят Китай.

Тюменские предприниматели, которые приняли участие в ежегодной выставке Canton Fair в КНР, узнали, как работает китайская индустрия ночных развлечений. Обсуждение «ночной экономики» стало одним из главных пунктов программы для российского бизнеса.

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Китай будет участвовать в развитии проекта межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. Уже достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. «Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. … Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае», — рассказал Райдер. Встреча прошла на Всероссийском фестивале молодежи. По ее итогам стало известно, что студенты из Тюменской области посетят Китай. Тюменские предприниматели, которые приняли участие в ежегодной выставке Canton Fair в КНР, узнали, как работает китайская индустрия ночных развлечений. Обсуждение «ночной экономики» стало одним из главных пунктов программы для российского бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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