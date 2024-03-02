Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске отключат светофор на оживленном перекрестке 03 марта 2024 в 22:14 Размер текста - 17 + Светофор на Комсомольском проспекте отключат в восемь часов утра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске 4 марта отключат светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 4 марта, с 8:00 до 18:00 будет отключен светофор на Комсомольском проспекте. [Светофор отключат] в районе остановки „Поликлиника“», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. В Челябинске утром 1 марта отключали светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. Светофоры не работали на пересечении улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической. В Челябинске 4 марта отключат светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 4 марта, с 8:00 до 18:00 будет отключен светофор на Комсомольском проспекте. [Светофор отключат] в районе остановки „Поликлиника“», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. В Челябинске утром 1 марта отключали светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. Светофоры не работали на пересечении улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям