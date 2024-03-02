02 марта 2024
01 марта 2024

В Челябинске отключат светофор на оживленном перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь, ремонт светофора, цбдд пермского края
Светофор на Комсомольском проспекте отключат в восемь часов утра Фото:

В Челябинске 4 марта отключат светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства.

«Завтра, 4 марта, с 8:00 до 18:00 будет отключен светофор на Комсомольском проспекте. [Светофор отключат] в районе остановки „Поликлиника“», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале.

В Челябинске утром 1 марта отключали светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. Светофоры не работали на пересечении улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической.

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В Челябинске 4 марта отключат светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 4 марта, с 8:00 до 18:00 будет отключен светофор на Комсомольском проспекте. [Светофор отключат] в районе остановки „Поликлиника“», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. В Челябинске утром 1 марта отключали светофоры сразу на трех перекрестках на оживленных трассах. Светофоры не работали на пересечении улиц Братьев Кашириных — Каслинская, Механическая — Артиллерийская, Горького — Механической.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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