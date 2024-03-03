03 марта 2024
02 марта 2024

В Челябинской области за 150 млн рублей продают рыбный комбинат. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, мальки, форель, форелевое хозяйство, малек
Комбинат имеет отлаженные каналы поставки сырья Фото:

В Челябинской области на продажу выставлен за 150 миллионов рублей действующий рыбоперерабатывающий комбинат. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Предлагаем вашему вниманию прибыльный, действующий 25 лет, готовый бизнес — рыбоперерабатывающий комбинат. [Стоимость объекта] 150 000 000 рублей», — указано на сайте объявлений «Авито».

Комбинат включает в себя производственные помещения, цеха, склады, а также аккредитованную лабораторию, газовую котельную. В штате работают 103 человека, есть отлаженные каналы сбыта продукции, говорится в объявлении.

Ранее в Челябинской области рядом с озером малые Аллаки выставили на продажу козоводческую ферму. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей. В хозяйстве более 300 коз, сообщается на сайте объявлений.

Рыбоперерабатывающий завод продают за 150 млн рублей
Рыбоперерабатывающий завод продают за 150 млн рублей
На производстве работают 103 сотрудника
На производстве работают 103 сотрудника

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В Челябинской области на продажу выставлен за 150 миллионов рублей действующий рыбоперерабатывающий комбинат. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Предлагаем вашему вниманию прибыльный, действующий 25 лет, готовый бизнес — рыбоперерабатывающий комбинат. [Стоимость объекта] 150 000 000 рублей», — указано на сайте объявлений «Авито». Комбинат включает в себя производственные помещения, цеха, склады, а также аккредитованную лабораторию, газовую котельную. В штате работают 103 человека, есть отлаженные каналы сбыта продукции, говорится в объявлении. Ранее в Челябинской области рядом с озером малые Аллаки выставили на продажу козоводческую ферму. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей. В хозяйстве более 300 коз, сообщается на сайте объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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