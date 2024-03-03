В Челябинской области на продажу выставлен за 150 миллионов рублей действующий рыбоперерабатывающий комбинат. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«Предлагаем вашему вниманию прибыльный, действующий 25 лет, готовый бизнес — рыбоперерабатывающий комбинат. [Стоимость объекта] 150 000 000 рублей», — указано на сайте объявлений «Авито».
Комбинат включает в себя производственные помещения, цеха, склады, а также аккредитованную лабораторию, газовую котельную. В штате работают 103 человека, есть отлаженные каналы сбыта продукции, говорится в объявлении.
Ранее в Челябинской области рядом с озером малые Аллаки выставили на продажу козоводческую ферму. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей. В хозяйстве более 300 коз, сообщается на сайте объявлений.
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