В Челябинской области за 60 млн рублей продается козоведческая ферма

27 февраля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

В хозяйстве более 300 коз Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Челябинской области рядом с озером малые Аллаки на продажу выставлена козоведческая ферма. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Продается [за 60 000 000 рублей] налаженный и приносящий прибыль готовый бизнес — козоведческая ферма. Расположение: Каслинский район, Тюбукское сельское поселение, деревня Аллаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В собственности находятся участки общей площадью 57 гектаров, два жилых дома, еще два строения, хозпостройки, ангар и сельскохозяйственная техника. В хозяйстве более 300 коз. Основными покупателями молока являются представители сыроварни.

В Челябинской области рядом с озером малые Аллаки на продажу выставлена козоведческая ферма. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Продается [за 60 000 000 рублей] налаженный и приносящий прибыль готовый бизнес — козоведческая ферма. Расположение: Каслинский район, Тюбукское сельское поселение, деревня Аллаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В собственности находятся участки общей площадью 57 гектаров, два жилых дома, еще два строения, хозпостройки, ангар и сельскохозяйственная техника. В хозяйстве более 300 коз. Основными покупателями молока являются представители сыроварни.