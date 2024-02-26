В Челябинской области за 60 млн рублей продается козоведческая ферма

В Челябинской области рядом с озером малые Аллаки на продажу выставлена козоведческая ферма. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.
«Продается [за 60 000 000 рублей] налаженный и приносящий прибыль готовый бизнес — козоведческая ферма. Расположение: Каслинский район, Тюбукское сельское поселение, деревня Аллаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
В собственности находятся участки общей площадью 57 гектаров, два жилых дома, еще два строения, хозпостройки, ангар и сельскохозяйственная техника. В хозяйстве более 300 коз. Основными покупателями молока являются представители сыроварни.
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