26 февраля 2024

В Челябинской области за 60 млн рублей продается козоведческая ферма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, козы, домашние животные, стадо коз
В хозяйстве более 300 коз Фото:

В Челябинской области рядом с озером малые Аллаки на продажу выставлена козоведческая ферма. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.

«Продается [за 60 000 000 рублей] налаженный и приносящий прибыль готовый бизнес — козоведческая ферма. Расположение: Каслинский район, Тюбукское сельское поселение, деревня Аллаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В собственности находятся участки общей площадью 57 гектаров, два жилых дома, еще два строения, хозпостройки, ангар и сельскохозяйственная техника. В хозяйстве более 300 коз. Основными покупателями молока являются представители сыроварни.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области рядом с озером малые Аллаки на продажу выставлена козоведческая ферма. Собственник готов отдать готовый бизнес за 60 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Продается [за 60 000 000 рублей] налаженный и приносящий прибыль готовый бизнес — козоведческая ферма. Расположение: Каслинский район, Тюбукское сельское поселение, деревня Аллаки», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В собственности находятся участки общей площадью 57 гектаров, два жилых дома, еще два строения, хозпостройки, ангар и сельскохозяйственная техника. В хозяйстве более 300 коз. Основными покупателями молока являются представители сыроварни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...