В Генпрокуратуру ФРГ поступил иск на офицеров, которые планировали атаку на Крым

04 марта 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Атака на Крымский мост с участием Германии положила бы начало вооруженного конфликта Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Представители партии «Свободная Саксония» подали в Генпрокуратуру ФРГ иск против офицеров, которые планировали атаку на Крымский мост. Действия служащих попадают под статью 13 международного уголовного кодекса ФРГ «Преступление агрессии», говорится в telegram-канале партии. «Атака на Крымский мост с участием Германии положила бы начало агрессивной войне против России. И, возможно, стала бы отправным пунктом для третьей мировой войны», — указано в заявлении, говорится в telegram-канале партии «Свободная Саксония». Атака на Крым создает реальную угрозу ответных военных действий против ФРГ. Переговоры служащих бундесвера подпадают под статью 13 международного уголовного кодекса ФРГ «Преступление агрессии». Минимальный срок по этой статье составляет десять лет. Фракция блоков Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ранее потребовала собрать отдельное заседание комитета Бундестага по обороне, на котором должен присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц. Оппозиция требует пояснить появившуюся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост, пишет Welt am Sonntag. По мнению зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, необдуманные высказывания раздражают партнеров, а Шольц сам становится угрозой для безопасности своей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители партии «Свободная Саксония» подали в Генпрокуратуру ФРГ иск против офицеров, которые планировали атаку на Крымский мост. Действия служащих попадают под статью 13 международного уголовного кодекса ФРГ «Преступление агрессии», говорится в telegram-канале партии. «Атака на Крымский мост с участием Германии положила бы начало агрессивной войне против России. И, возможно, стала бы отправным пунктом для третьей мировой войны», — указано в заявлении, говорится в telegram-канале партии «Свободная Саксония». Атака на Крым создает реальную угрозу ответных военных действий против ФРГ. Переговоры служащих бундесвера подпадают под статью 13 международного уголовного кодекса ФРГ «Преступление агрессии». Минимальный срок по этой статье составляет десять лет. Фракция блоков Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ранее потребовала собрать отдельное заседание комитета Бундестага по обороне, на котором должен присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц. Оппозиция требует пояснить появившуюся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост, пишет Welt am Sonntag. По мнению зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, необдуманные высказывания раздражают партнеров, а Шольц сам становится угрозой для безопасности своей страны.