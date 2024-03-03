Оппозиция ФРГ потребовала заслушать Шольца о перехвате разговора военных

03 марта 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Оппозиция просит Шольца пояснить его высказывания о планах атаки на Крымский мост Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Фракция блоков Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) требует собрать отдельное заседание комитета Бундестага по обороне, на котором должен присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц. Оппозиция требует пояснить появившуюся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост, пишет Welt am Sonntag. «[Имеется] острая необходимость получить разъяснения. Допустил ли он [Шольц — прим URA.RU] эти утверждения из-за незнания или они были преднамеренно ложными?» — пишет немецкое издание Welt am Sonntag. Шольца просят пояснить, верно ли его утверждение, что ракеты Taurus можно применять только при присутствии немецких военных на Украине. Также фракция хочет знать, кто и когда консультировал канцлера, и когда он узнал о прослушивании телефонного разговора. По мнению зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, необдуманные высказывания раздражают партнеров, а Шольц сам становится угрозой для безопасности своей страны. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее назвал слитые в сеть секретные переговоры немецких военных «информационной войной» России. Кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В опубликованном разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция блоков Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) требует собрать отдельное заседание комитета Бундестага по обороне, на котором должен присутствовать канцлер ФРГ Олаф Шольц. Оппозиция требует пояснить появившуюся в российских СМИ запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост, пишет Welt am Sonntag. «[Имеется] острая необходимость получить разъяснения. Допустил ли он [Шольц — прим URA.RU] эти утверждения из-за незнания или они были преднамеренно ложными?» — пишет немецкое издание Welt am Sonntag. Шольца просят пояснить, верно ли его утверждение, что ракеты Taurus можно применять только при присутствии немецких военных на Украине. Также фракция хочет знать, кто и когда консультировал канцлера, и когда он узнал о прослушивании телефонного разговора. По мнению зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, необдуманные высказывания раздражают партнеров, а Шольц сам становится угрозой для безопасности своей страны. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее назвал слитые в сеть секретные переговоры немецких военных «информационной войной» России. Кроме опубликованной записи ему больше неизвестно о других утечках информации. Запись выложила главред RT Маргарита Симоньян. В опубликованном разговоре офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запись может стать сигналом Германии о подготовке к войне с Россией.