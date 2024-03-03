Уровень безработицы в ЯНАО один из самых низких в РФ

04 марта 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

ЯНАО занял вторую строчку рейтинга регионов по уровню безработицы в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2023 года находится на втором месте среди регионов РФ по уровню безработицы. По данным аналитиков, на Ямале это показатель составляет 1,5%. «Ямало-Ненецкий автономный округ на второй строчке в рейтинге регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года. Показатель в округе составил 1,5%», — сообщают аналитики РИА Новости. Опережает Ямал только Чукотка. Там уровень безработицы составил всего 1%. В целом по России показатель находится на уровне 2,9%. За год безработица в стране снизилась на 0,8%. При этом в ЯНАО за год она опустилась на 0,1%. В среднем житель округа на поиск работы тратит 2,2 месяца. По этому критерию Ямал лидер среди субъектов РФ. По данным департамента экономики ЯНАО, численность официально зарегистрированных безработных на конец 2023 года составляет 1005 человек. В окружном банке вакансий более 13 тысяч свободных рабочих мест. На одного соискателя приходится порядка 13 предложений. Особое внимание уделяется родственникам участников СВО. Жены бойцов во время поиска вакансий получают региональную доплату в размере максимального пособия по безработице.

Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2023 года находится на втором месте среди регионов РФ по уровню безработицы. По данным аналитиков, на Ямале это показатель составляет 1,5%. «Ямало-Ненецкий автономный округ на второй строчке в рейтинге регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года. Показатель в округе составил 1,5%», — сообщают аналитики РИА Новости. Опережает Ямал только Чукотка. Там уровень безработицы составил всего 1%. В целом по России показатель находится на уровне 2,9%. За год безработица в стране снизилась на 0,8%. При этом в ЯНАО за год она опустилась на 0,1%. В среднем житель округа на поиск работы тратит 2,2 месяца. По этому критерию Ямал лидер среди субъектов РФ. По данным департамента экономики ЯНАО, численность официально зарегистрированных безработных на конец 2023 года составляет 1005 человек. В окружном банке вакансий более 13 тысяч свободных рабочих мест. На одного соискателя приходится порядка 13 предложений. Особое внимание уделяется родственникам участников СВО. Жены бойцов во время поиска вакансий получают региональную доплату в размере максимального пособия по безработице.