03 марта 2024

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

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В учениях примут участие более 20 тысяч военнослужащих Фото:

Финляндия и Швеция, вступившие в НАТО, примут участие в военных учениях Nordic Response 2024 вблизи границ России. Об этом заявило РИА Новости.

«Учения Nordic Response пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender», — сказано в тексте.

Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что учения Nordic Response в северных регионах могут привести к эскалации, пишет RT. Также она добавила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.

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Финляндия и Швеция, вступившие в НАТО, примут участие в военных учениях Nordic Response 2024 вблизи границ России. Об этом заявило РИА Новости. «Учения Nordic Response пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender», — сказано в тексте. Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что учения Nordic Response в северных регионах могут привести к эскалации, пишет RT. Также она добавила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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