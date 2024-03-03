Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

04 марта 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

В учениях примут участие более 20 тысяч военнослужащих Фото: Анна Майорова © URA.RU Финляндия и Швеция, вступившие в НАТО, примут участие в военных учениях Nordic Response 2024 вблизи границ России. Об этом заявило РИА Новости. «Учения Nordic Response пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender», — сказано в тексте. Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что учения Nordic Response в северных регионах могут привести к эскалации, пишет RT. Также она добавила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.

Финляндия и Швеция, вступившие в НАТО, примут участие в военных учениях Nordic Response 2024 вблизи границ России. Об этом заявило РИА Новости. «Учения Nordic Response пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender», — сказано в тексте. Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что учения Nordic Response в северных регионах могут привести к эскалации, пишет RT. Также она добавила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.