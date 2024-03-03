В Европе раскрыли секрет успеха Путина

ERR: провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к Владимиру Путину

04 марта 2024 в 08:18 Размер текста - 17 +

Запад оказался беспомощным перед силой Владимира Путина, считает Юло Маттеус Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неудачное украинское контрнаступление послужило толчком для роста доверия к президенту РФ Владимиру Путину и России в целом. Об этом заявил эстонский писатель, журналист и государственный служащий Юло Маттеус. «Провал украинского контрнаступления летом прошлого года, запутанность американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту доверия Путина и России в целом», — написал Маттеус в материале для ERR. Он добавил, что все это привело к выводу украинских войск из Авдеевки и значительному ослаблению обороноспособности Украины. Российская тактика оказалась успешной. Россия также развила военную промышленность. Западные страны, в свою очередь, испытывают трудности при оказании военной помощи Киеву. Это подтверждает, что малочисленные профессиональные армии Запада не способны остановить Россию. Единственной страной со сравнимой численностью армии, превышающей миллион, являются США. Крупнейшие армии в Европе, такие как Франция и Германия, имеют только несколько сотен тысяч военнослужащих, заключил Маттеус. По словам экс-представителя НАТО Джо Буччино, тактика Путина в Украине оказалась беспроигрышной. Он отмечает, что российский лидер может вести страну по единой стратегической траектории независимо от продолжительности конфликта, что дает России преимущество во времени. Сам Путин считает, что успех российских войск в СВО обусловлен тем, что подавляющее большинство россиян поддерживают армию, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неудачное украинское контрнаступление послужило толчком для роста доверия к президенту РФ Владимиру Путину и России в целом. Об этом заявил эстонский писатель, журналист и государственный служащий Юло Маттеус. «Провал украинского контрнаступления летом прошлого года, запутанность американской помощи и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту доверия Путина и России в целом», — написал Маттеус в материале для ERR. Он добавил, что все это привело к выводу украинских войск из Авдеевки и значительному ослаблению обороноспособности Украины. Российская тактика оказалась успешной. Россия также развила военную промышленность. Западные страны, в свою очередь, испытывают трудности при оказании военной помощи Киеву. Это подтверждает, что малочисленные профессиональные армии Запада не способны остановить Россию. Единственной страной со сравнимой численностью армии, превышающей миллион, являются США. Крупнейшие армии в Европе, такие как Франция и Германия, имеют только несколько сотен тысяч военнослужащих, заключил Маттеус. По словам экс-представителя НАТО Джо Буччино, тактика Путина в Украине оказалась беспроигрышной. Он отмечает, что российский лидер может вести страну по единой стратегической траектории независимо от продолжительности конфликта, что дает России преимущество во времени. Сам Путин считает, что успех российских войск в СВО обусловлен тем, что подавляющее большинство россиян поддерживают армию, передает Life.