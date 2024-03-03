03 марта 2024

Космонавт Гребенкин отправился на МКС с тремя американцами

© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, stock, александр гребенкин
На МКС отправился российский космонавт Александр Гребенкин Фото:

Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на Международную космическую станцию (МКС) вместе с тремя американскими астронавтами. 4 марта в 06:53 по московскому времени с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде была запущена ракета-носитель Falcon-9 с капсулой Crew Dragon.

В экипаже находятся космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, а также астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Стыковка капсулы Crew Dragon с МКС должна состоятся 5 марта в 11:00 по московскому времени. Александр Гребенкин стал 24-м российским космонавтом, отправившимся на американском космическом корабле. Это уже четвертый его полет на Crew Dragon.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Это соглашение обеспечивает возможность отправки на МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA в случае отмены или задержки запусков, чтобы обслуживать российский и американский сегменты станции соответственно.

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Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на Международную космическую станцию (МКС) вместе с тремя американскими астронавтами. 4 марта в 06:53 по московскому времени с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде была запущена ракета-носитель Falcon-9 с капсулой Crew Dragon. В экипаже находятся космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, а также астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Стыковка капсулы Crew Dragon с МКС должна состоятся 5 марта в 11:00 по московскому времени. Александр Гребенкин стал 24-м российским космонавтом, отправившимся на американском космическом корабле. Это уже четвертый его полет на Crew Dragon. В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Это соглашение обеспечивает возможность отправки на МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA в случае отмены или задержки запусков, чтобы обслуживать российский и американский сегменты станции соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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