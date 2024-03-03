Космонавт Гребенкин отправился на МКС с тремя американцами

Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на Международную космическую станцию (МКС) вместе с тремя американскими астронавтами. 4 марта в 06:53 по московскому времени с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде была запущена ракета-носитель Falcon-9 с капсулой Crew Dragon.
В экипаже находятся космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин, а также астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Стыковка капсулы Crew Dragon с МКС должна состоятся 5 марта в 11:00 по московскому времени. Александр Гребенкин стал 24-м российским космонавтом, отправившимся на американском космическом корабле. Это уже четвертый его полет на Crew Dragon.
В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Это соглашение обеспечивает возможность отправки на МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA в случае отмены или задержки запусков, чтобы обслуживать российский и американский сегменты станции соответственно.
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