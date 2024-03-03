Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) вернулся домой из зоны СВО вместе с боевым товарищем, котом по кличке Сифон. Он рассказал URA.RU, что кот несколько раз спас жизни бойцам на передовой.
«У кошек удивительное чутье на опасность. Перед прилетом снаряда, или дрона-камикадзе, кот начинал беспокоиться, пытался убежать или спрятаться. Конечно, мы реагировали и также пытались найти укрытие. Сифон спасал жизни нашим бойцам», — сообщил корреспонденту агентства военнослужащий Денис.
Сифон появился на военной базе и прижился у ямальских военнослужащих. После окончания контракта, Денис решил забрать боевого товарища домой, они прилетели в Новый Уренгой в начале февраля. В планах у ямальца провести лето с семьей и вернуться на работу.
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