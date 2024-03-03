Боец из ЯНАО рассказал, как кот спасал жизни бойцов на передовой. Видео

Кот Сифон спас жизни бойцов из ЯНАО на передовой

04 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Кот Сифон служил вместе с ямальскими бойцами в зоне СВО (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) вернулся домой из зоны СВО вместе с боевым товарищем, котом по кличке Сифон. Он рассказал URA.RU, что кот несколько раз спас жизни бойцам на передовой. «У кошек удивительное чутье на опасность. Перед прилетом снаряда, или дрона-камикадзе, кот начинал беспокоиться, пытался убежать или спрятаться. Конечно, мы реагировали и также пытались найти укрытие. Сифон спасал жизни нашим бойцам», — сообщил корреспонденту агентства военнослужащий Денис. Сифон появился на военной базе и прижился у ямальских военнослужащих. После окончания контракта, Денис решил забрать боевого товарища домой, они прилетели в Новый Уренгой в начале февраля. В планах у ямальца провести лето с семьей и вернуться на работу.

Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО) вернулся домой из зоны СВО вместе с боевым товарищем, котом по кличке Сифон. Он рассказал URA.RU, что кот несколько раз спас жизни бойцам на передовой. «У кошек удивительное чутье на опасность. Перед прилетом снаряда, или дрона-камикадзе, кот начинал беспокоиться, пытался убежать или спрятаться. Конечно, мы реагировали и также пытались найти укрытие. Сифон спасал жизни нашим бойцам», — сообщил корреспонденту агентства военнослужащий Денис. Сифон появился на военной базе и прижился у ямальских военнослужащих. После окончания контракта, Денис решил забрать боевого товарища домой, они прилетели в Новый Уренгой в начале февраля. В планах у ямальца провести лето с семьей и вернуться на работу.