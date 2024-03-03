03 марта 2024
02 марта 2024

Власти Перми рассказали, как будет выглядеть памятник бойцам СВО

В Перми памятник бойцам СВО украсит слоган «Мы русские, с нами бог»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, гвоздики, цветы, памятник
В Перми обсуждают монумент героям СВО (архивное фото) Фото:

Мэрия Перми опубликовала описание памятника бойцам СВО, который предлагается установить в городе. Сейчас проект находится на рассмотрении Общественного совета по топонимике при главе Перми. В описании монумента говорится, что он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».

«Памятник представляет собой композицию, имеющую круговой обзор и состоящую из пяти фигур. Главная фигура основного фасада памятника представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом „Мы русские, с нами бог“, расположенную на возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Перми.

По бокам планируется разметить фигуры оператора беспилотника и воина-освободителя с ребенком на руках. Они, по замыслу авторов, будут стоять «на фрагментах разбитой вражеской техники стран НАТО». «Фигура второго фасада — женщина, которая олицетворяет собой жен и матерей солдат и офицеров. За ее спиной располагается флаг с большой буквой Z и слоганом „Своих не бросаем“», — также говорится в описании. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она должна быть выполнена «в классической бронзе с внутренним стальным каркасом», а установлена на гранитном плинте темно-красного цвета.

В мэрии подчеркивают, что сейчас эскиз обсуждается. Все пермяки могу направить свое мнение в департамент культуры и молодежной политики администрации города. Ранее URA.RU рассказывало, что памятник героям спецоперации поставят на улице Сибирская, в сквере у Дома чекистов. Эту локацию предложили ветераны СВО и других локальных конфликтов, а власти города и края идею поддержали.

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Мэрия Перми опубликовала описание памятника бойцам СВО, который предлагается установить в городе. Сейчас проект находится на рассмотрении Общественного совета по топонимике при главе Перми. В описании монумента говорится, что он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». «Памятник представляет собой композицию, имеющую круговой обзор и состоящую из пяти фигур. Главная фигура основного фасада памятника представляет собой воина-знаменосца с флагом Христа с текстом „Мы русские, с нами бог“, расположенную на возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Перми. По бокам планируется разметить фигуры оператора беспилотника и воина-освободителя с ребенком на руках. Они, по замыслу авторов, будут стоять «на фрагментах разбитой вражеской техники стран НАТО». «Фигура второго фасада — женщина, которая олицетворяет собой жен и матерей солдат и офицеров. За ее спиной располагается флаг с большой буквой Z и слоганом „Своих не бросаем“», — также говорится в описании. Общая высота композиции составит 7,2 метра. Она должна быть выполнена «в классической бронзе с внутренним стальным каркасом», а установлена на гранитном плинте темно-красного цвета. В мэрии подчеркивают, что сейчас эскиз обсуждается. Все пермяки могу направить свое мнение в департамент культуры и молодежной политики администрации города. Ранее URA.RU рассказывало, что памятник героям спецоперации поставят на улице Сибирская, в сквере у Дома чекистов. Эту локацию предложили ветераны СВО и других локальных конфликтов, а власти города и края идею поддержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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