03 декабря 2023

Власти выбрали место для памятника героям СВО в Перми

Памятник героям СВО в Перми поставят у Дома чекистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
В Перми появится отдельный мемориал героям СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми памятник героям спецоперации поставят на улице Сибирская, в сквере у Дома чекистов. Эту локацию предложили ветераны СВО и других локальных конфликтов, а власти города и края идею поддержали. Об этом сообщили в пермском филиале фонда «Защитники Отечества».

«Филиал фонда „Защитники Отечества“ выступил с инициативой общественного обсуждения проекта памятника участникам спецоперации. Ветераны СВО и других локальных конфликтов обсудили перспективы его открытия в Перми в сквере у Дома чекистов на улице Сибирская, 32. Их предложение было поддержано администрациями города и края», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Власти уже объявили конкурс среди архитекторов на сооружение объекта.

Как ранее рассказывало URA.RU, о необходимости установки монумента в память о погибших участниках спецоперации еще в августе говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Памятник героям СВО уже появился в поселке Яйва, планируется установка монумента в Березниках.

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В Перми памятник героям спецоперации поставят на улице Сибирская, в сквере у Дома чекистов. Эту локацию предложили ветераны СВО и других локальных конфликтов, а власти города и края идею поддержали. Об этом сообщили в пермском филиале фонда «Защитники Отечества». «Филиал фонда „Защитники Отечества“ выступил с инициативой общественного обсуждения проекта памятника участникам спецоперации. Ветераны СВО и других локальных конфликтов обсудили перспективы его открытия в Перми в сквере у Дома чекистов на улице Сибирская, 32. Их предложение было поддержано администрациями города и края», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Власти уже объявили конкурс среди архитекторов на сооружение объекта. Как ранее рассказывало URA.RU, о необходимости установки монумента в память о погибших участниках спецоперации еще в августе говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Памятник героям СВО уже появился в поселке Яйва, планируется установка монумента в Березниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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