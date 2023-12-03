Власти выбрали место для памятника героям СВО в Перми

Памятник героям СВО в Перми поставят у Дома чекистов

04 декабря 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

В Перми появится отдельный мемориал героям СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми памятник героям спецоперации поставят на улице Сибирская, в сквере у Дома чекистов. Эту локацию предложили ветераны СВО и других локальных конфликтов, а власти города и края идею поддержали. Об этом сообщили в пермском филиале фонда «Защитники Отечества». «Филиал фонда „Защитники Отечества“ выступил с инициативой общественного обсуждения проекта памятника участникам спецоперации. Ветераны СВО и других локальных конфликтов обсудили перспективы его открытия в Перми в сквере у Дома чекистов на улице Сибирская, 32. Их предложение было поддержано администрациями города и края», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Власти уже объявили конкурс среди архитекторов на сооружение объекта. Как ранее рассказывало URA.RU, о необходимости установки монумента в память о погибших участниках спецоперации еще в августе говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Памятник героям СВО уже появился в поселке Яйва, планируется установка монумента в Березниках.

В Перми памятник героям спецоперации поставят на улице Сибирская, в сквере у Дома чекистов. Эту локацию предложили ветераны СВО и других локальных конфликтов, а власти города и края идею поддержали. Об этом сообщили в пермском филиале фонда «Защитники Отечества». «Филиал фонда „Защитники Отечества“ выступил с инициативой общественного обсуждения проекта памятника участникам спецоперации. Ветераны СВО и других локальных конфликтов обсудили перспективы его открытия в Перми в сквере у Дома чекистов на улице Сибирская, 32. Их предложение было поддержано администрациями города и края», — сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Власти уже объявили конкурс среди архитекторов на сооружение объекта. Как ранее рассказывало URA.RU, о необходимости установки монумента в память о погибших участниках спецоперации еще в августе говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Памятник героям СВО уже появился в поселке Яйва, планируется установка монумента в Березниках.