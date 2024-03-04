В Пентагоне восхитились стремительным развитием ядерного оружия России

Генерал Коттон: РФ и Китай могут догнать США в количестве ядерного оружия

04 марта 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Россия и Китай могут догнать США в количестве ядерных вооружений, считает Энтони Коттон Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Россия и Китай могут догнать США в количестве ядерного оружия. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил Штатов, генерал ВВС Энтони Коттон. «При наличии потрясающе быстрого развития ядерных вооружений в РФ и КНР к 2035 году их общее количество боеголовок может даже превысить американские запасы», — сказал Коттон во время слушаний Комитета Сената США по вооруженным силам, его слова передает украинское издание УНИАН. Он добавил, что необходимо продолжить быструю модернизацию американских систем ядерных вооружений. Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле рассказал, что российские стратегические ядерные силы практически полностью обновлены. При этом их морская составляющая — почти на 100%.

Россия и Китай могут догнать США в количестве ядерного оружия. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил Штатов, генерал ВВС Энтони Коттон. «При наличии потрясающе быстрого развития ядерных вооружений в РФ и КНР к 2035 году их общее количество боеголовок может даже превысить американские запасы», — сказал Коттон во время слушаний Комитета Сената США по вооруженным силам, его слова передает украинское издание УНИАН. Он добавил, что необходимо продолжить быструю модернизацию американских систем ядерных вооружений. Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы» в Туле рассказал, что российские стратегические ядерные силы практически полностью обновлены. При этом их морская составляющая — почти на 100%.