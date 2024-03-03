В ДТП, которое произошло на трассе в Сургутском районе (ХМАО), пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
«2 марта 2024 года около 07:15 на 29 км автодороги «Сургут-Лянтор» Сургутского района 22-летний водитель Toyota, по предварительным данным, при движении допустил наезд на правую обочину, с последующим столкновением с автомобилем «Газ», — сообщается в публикации. Из-за столкновения, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Renault, среди которых находились дети пяти и двух лет.
Ранее URA.RU писало о том, что в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты.
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