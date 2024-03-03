В ХМАО дети пострадали в аварии с грузовиком. Фото

04 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

В результате ДТП дети и двое взрослых получили травмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ДТП, которое произошло на трассе в Сургутском районе (ХМАО), пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры. «2 марта 2024 года около 07:15 на 29 км автодороги «Сургут-Лянтор» Сургутского района 22-летний водитель Toyota, по предварительным данным, при движении допустил наезд на правую обочину, с последующим столкновением с автомобилем «Газ», — сообщается в публикации. Из-за столкновения, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Renault, среди которых находились дети пяти и двух лет. Ранее URA.RU писало о том, что в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты. Автомобиль Renault, в котором находились пострадавшие ГИБДД ХМАО

В ДТП, которое произошло на трассе в Сургутском районе (ХМАО), пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры. «2 марта 2024 года около 07:15 на 29 км автодороги «Сургут-Лянтор» Сургутского района 22-летний водитель Toyota, по предварительным данным, при движении допустил наезд на правую обочину, с последующим столкновением с автомобилем «Газ», — сообщается в публикации. Из-за столкновения, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Renault, среди которых находились дети пяти и двух лет. Ранее URA.RU писало о том, что в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты.