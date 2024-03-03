03 марта 2024
02 марта 2024

В ХМАО дети пострадали в аварии с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, авария, разбитая машина
В результате ДТП дети и двое взрослых получили травмы Фото:

В ДТП, которое произошло на трассе в Сургутском районе (ХМАО), пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

«2 марта 2024 года около 07:15 на 29 км автодороги «Сургут-Лянтор» Сургутского района 22-летний водитель Toyota, по предварительным данным, при движении допустил наезд на правую обочину, с последующим столкновением с автомобилем «Газ», — сообщается в публикации. Из-за столкновения, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Renault, среди которых находились дети пяти и двух лет.

Ранее URA.RU писало о том, что в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты.

Автомобиль Renault, в котором находились пострадавшие
Автомобиль Renault, в котором находились пострадавшие

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В ДТП, которое произошло на трассе в Сургутском районе (ХМАО), пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры. «2 марта 2024 года около 07:15 на 29 км автодороги «Сургут-Лянтор» Сургутского района 22-летний водитель Toyota, по предварительным данным, при движении допустил наезд на правую обочину, с последующим столкновением с автомобилем «Газ», — сообщается в публикации. Из-за столкновения, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Renault, среди которых находились дети пяти и двух лет. Ранее URA.RU писало о том, что в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 2023 году в ХМАО, погибло восемь детей, более 200 малышей получили травмы. Каждого третьего ребенка, который попал в аварию, родители или законные представители перевозили в транспорте без средств защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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