Украина готовила теракт с химоружием против военных и Балицкого

04 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

На Евгения Балицкого готовили покушение украинские спецслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы Украины планировали теракты с использованием химического оружия, целями которых должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Это стало известно благодаря допросам задержанного агента и перехватам его разговоров с кураторами из Киева. «Химикаты нужно было подсыпать в столовую — в суп или сок», — рассказал во время допроса Куршутов, его слова приводит газета «Известия». Отмечается, что за отравление военнослужащих ему обещали заплатить две тысячи евро. Кроме того, за успешное покушение на Балицкого заплатили бы 10 тысяч евро. 27 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ в Запорожской области. Тогда силовики штурмовали два частных дома. В результате были задержаны трое граждан Украины.

Спецслужбы Украины планировали теракты с использованием химического оружия, целями которых должны были стать российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Это стало известно благодаря допросам задержанного агента и перехватам его разговоров с кураторами из Киева. «Химикаты нужно было подсыпать в столовую — в суп или сок», — рассказал во время допроса Куршутов, его слова приводит газета «Известия». Отмечается, что за отравление военнослужащих ему обещали заплатить две тысячи евро. Кроме того, за успешное покушение на Балицкого заплатили бы 10 тысяч евро. 27 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ в Запорожской области. Тогда силовики штурмовали два частных дома. В результате были задержаны трое граждан Украины.