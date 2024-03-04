В Самарской области произошел взрыв на железной дороге: главное к этому часу

В Самарской области из-за взрыва на мосту движение поездов приостановлено
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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Взрыв произошел на перегоне Звезда-Чапаевск Фото:

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, в районе перегона Звезда-Чапаевск. URA.RU собрало в своем материале всю информацию по поводу этого инцидента, которая известна к этому часу.

Обстоятельства взрыва на ж/д-мосту в Самарской области

В результате подрыва неизвестными лицами железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, движение поездов было приостановлено. Авария произошла 4 марта в ранние утренние часы. Спецслужбы на месте происшествия проводят проверку прочности моста.

Степень повреждения моста

В результате взрыва моста, который был, по предварительной информации, осуществлен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), поврежденными оказались металлоконструкции и ограждение. Бетонная опора не пострадала.

Задержки в движении поездов

В результате инцидента пять поездов задерживаются, а часть пригородных поездов исключена из расписания. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, задержки ожидаются в графике следующих поездов: №32 Москва — Орск на один час, №50 Москва — Самара на один час, №10 Москва — Самара на один час 30 минут, №7574 Сызрань — Мирная на 50 минут и №7104 Сызрань — Самара на 30 минут.

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В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, в районе перегона Звезда-Чапаевск. URA.RU собрало в своем материале всю информацию по поводу этого инцидента, которая известна к этому часу. В результате подрыва неизвестными лицами железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, движение поездов было приостановлено. Авария произошла 4 марта в ранние утренние часы. Спецслужбы на месте происшествия проводят проверку прочности моста. В результате взрыва моста, который был, по предварительной информации, осуществлен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), поврежденными оказались металлоконструкции и ограждение. Бетонная опора не пострадала. В результате инцидента пять поездов задерживаются, а часть пригородных поездов исключена из расписания. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, задержки ожидаются в графике следующих поездов: №32 Москва — Орск на один час, №50 Москва — Самара на один час, №10 Москва — Самара на один час 30 минут, №7574 Сызрань — Мирная на 50 минут и №7104 Сызрань — Самара на 30 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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