В Самарской области произошел взрыв на железной дороге: главное к этому часу

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, в районе перегона Звезда-Чапаевск. URA.RU собрало в своем материале всю информацию по поводу этого инцидента, которая известна к этому часу.
Обстоятельства взрыва на ж/д-мосту в Самарской области
В результате подрыва неизвестными лицами железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, движение поездов было приостановлено. Авария произошла 4 марта в ранние утренние часы. Спецслужбы на месте происшествия проводят проверку прочности моста.
Степень повреждения моста
В результате взрыва моста, который был, по предварительной информации, осуществлен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), поврежденными оказались металлоконструкции и ограждение. Бетонная опора не пострадала.
Задержки в движении поездов
В результате инцидента пять поездов задерживаются, а часть пригородных поездов исключена из расписания. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, задержки ожидаются в графике следующих поездов: №32 Москва — Орск на один час, №50 Москва — Самара на один час, №10 Москва — Самара на один час 30 минут, №7574 Сызрань — Мирная на 50 минут и №7104 Сызрань — Самара на 30 минут.
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