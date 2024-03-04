В Самарской области произошел взрыв на железной дороге: главное к этому часу

В Самарской области из-за взрыва на мосту движение поездов приостановлено

04 марта 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел на перегоне Звезда-Чапаевск Фото: Ася Бронникова © URA.RU В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, в районе перегона Звезда-Чапаевск. URA.RU собрало в своем материале всю информацию по поводу этого инцидента, которая известна к этому часу. Обстоятельства взрыва на ж/д-мосту в Самарской области В результате подрыва неизвестными лицами железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, движение поездов было приостановлено. Авария произошла 4 марта в ранние утренние часы. Спецслужбы на месте происшествия проводят проверку прочности моста. Степень повреждения моста В результате взрыва моста, который был, по предварительной информации, осуществлен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), поврежденными оказались металлоконструкции и ограждение. Бетонная опора не пострадала. Задержки в движении поездов В результате инцидента пять поездов задерживаются, а часть пригородных поездов исключена из расписания. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, задержки ожидаются в графике следующих поездов: №32 Москва — Орск на один час, №50 Москва — Самара на один час, №10 Москва — Самара на один час 30 минут, №7574 Сызрань — Мирная на 50 минут и №7104 Сызрань — Самара на 30 минут.

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка, в районе перегона Звезда-Чапаевск. URA.RU собрало в своем материале всю информацию по поводу этого инцидента, которая известна к этому часу. В результате подрыва неизвестными лицами железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, движение поездов было приостановлено. Авария произошла 4 марта в ранние утренние часы. Спецслужбы на месте происшествия проводят проверку прочности моста. В результате взрыва моста, который был, по предварительной информации, осуществлен с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), поврежденными оказались металлоконструкции и ограждение. Бетонная опора не пострадала. В результате инцидента пять поездов задерживаются, а часть пригородных поездов исключена из расписания. По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, задержки ожидаются в графике следующих поездов: №32 Москва — Орск на один час, №50 Москва — Самара на один час, №10 Москва — Самара на один час 30 минут, №7574 Сызрань — Мирная на 50 минут и №7104 Сызрань — Самара на 30 минут.