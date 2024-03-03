03 марта 2024
02 марта 2024

Мэрия Кургана рассказала, кто следит за качеством новых автобусов

Новые автобусы КАВЗ в Кургане обслуживают в местном центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , автобус, общественный транспорт, маршрутка
В Кургане есть обслуживание городских автобусов КАВЗ Фото:

Автобусы, поставленные перевозчикам Кургана с завода ООО «КАвЗ» (Курганский автобусный завод), обслуживают и ремонтируют в местном сервисном центре. Об этом написал telegram-канал администрации города Кургана.

«Гарантийное и постгарантийное обслуживание проходит в городе Курган, в сервисном центре ООО „Транссервис“», — указано в telegram-канале мэрии. ООО «Транссервис», как уточняет администрация, является официальным сервисным центром ООО «КАвЗ». Запчасти, сообщает telegram-канал, можно найти в любом сервисном центре дистрибьютора коммерческой техники ГК «СТТ».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане за год транспортной реформы, перевозчики сумели закупить 105 новых автобусов, 37 из которых КАВЗ-4270. Купить их стало возможным благодаря выделяемым субсидиям на эти цели.

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Автобусы, поставленные перевозчикам Кургана с завода ООО «КАвЗ» (Курганский автобусный завод), обслуживают и ремонтируют в местном сервисном центре. Об этом написал telegram-канал администрации города Кургана. «Гарантийное и постгарантийное обслуживание проходит в городе Курган, в сервисном центре ООО „Транссервис“», — указано в telegram-канале мэрии. ООО «Транссервис», как уточняет администрация, является официальным сервисным центром ООО «КАвЗ». Запчасти, сообщает telegram-канал, можно найти в любом сервисном центре дистрибьютора коммерческой техники ГК «СТТ». Ранее URA.RU писало, что в Кургане за год транспортной реформы, перевозчики сумели закупить 105 новых автобусов, 37 из которых КАВЗ-4270. Купить их стало возможным благодаря выделяемым субсидиям на эти цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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