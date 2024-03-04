У челябинского таксиста в Москве забрали машину за сотню штрафов

04 марта 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Лишившись машины, таксист оплатил все штрафы (фото архивное) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Таксист из Челябинска в Москве заработал 103 штрафа и едва не лишился машины. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе управления службы судебных приставов по региону. «Мужчина, уроженец республики СНГ, зарегистрирован в Челябинске. Соответственно, именно в челябинское отделение судебных приставов по взысканию штрафов в течение последних полутора лет „сыпались“ десятками штрафы ГИБДД за нарушения гражданина на дорогах. К февралю 2024 года их число перевалило за сотню и составило 103 штрафа на общую сумму около 70 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Фактически нарушитель проживает не в Челябинске, а в Москве, что подтверждали и постановления об административных правонарушениях, совершенных в столице и зафиксированных местными камерами наблюдения. Счета его были пусты, поступления оттуда не шли, поэтому внимание судебных приставов было обращено на имущество должника — автомобиль Kia Rio. Машина была объявлена в розыск и найдена в Москве. Коллеги московского управления судебных приставов установили адрес проживания должника и место парковки иномарки, которая была под брендом известного агрегатора такси. Машина была арестована и на эвакуаторе доставлена на специализированную стоянку. Оставшись без средства заработка, должник немедленно выплатил долги и исполнительский сбор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Таксист из Челябинска в Москве заработал 103 штрафа и едва не лишился машины. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе управления службы судебных приставов по региону. «Мужчина, уроженец республики СНГ, зарегистрирован в Челябинске. Соответственно, именно в челябинское отделение судебных приставов по взысканию штрафов в течение последних полутора лет „сыпались“ десятками штрафы ГИБДД за нарушения гражданина на дорогах. К февралю 2024 года их число перевалило за сотню и составило 103 штрафа на общую сумму около 70 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Фактически нарушитель проживает не в Челябинске, а в Москве, что подтверждали и постановления об административных правонарушениях, совершенных в столице и зафиксированных местными камерами наблюдения. Счета его были пусты, поступления оттуда не шли, поэтому внимание судебных приставов было обращено на имущество должника — автомобиль Kia Rio. Машина была объявлена в розыск и найдена в Москве. Коллеги московского управления судебных приставов установили адрес проживания должника и место парковки иномарки, которая была под брендом известного агрегатора такси. Машина была арестована и на эвакуаторе доставлена на специализированную стоянку. Оставшись без средства заработка, должник немедленно выплатил долги и исполнительский сбор.