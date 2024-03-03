03 марта 2024

Бодибилдер, скончавшийся после соревнований, был символом района Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Дмитрий Кимак скончался 3 марта в Екатеринбурге Фото:

Бодибилдер, фитнес-тренер Дмитрий Кимак, внезапно скончавшийся после победы на соревнованиях, был символом Компрессорного микрорайона Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал Александр Пепеляев, который тренировался у Кимака.

«Дима был знаковым тренером в нашем районе, своеобразным символом Компрессорного. Приходишь в тренажерку, а он уже там: либо тренируется, либо тренирует других. Он горел спортом и мотивировал молодежь», — считает Пепеляев. По его словам, на занятия к тренеру приходило очень много людей разных возрастов.

Пепеляев не верит, что Кимак мог скончаться из-за передозировки стероидами — такую версию смерти спортсмена обсуждают в соцсетях. «В последнее время он активно готовился к соревнованиям. Тренировался ежедневно по несколько часов, при этом продолжал заниматься с подопечными. Он буквально не выходил из зала, а еще и „сушился“. Возможно, сердце не выдержало таких нагрузок», — думает Пепеляев. Родные от общения с URA.RU отказались.

О трагедии стало известно утром 4 марта. За пару дней до смерти Кимак победил в соревнованиях по бодибилдингу. Тренеру было 28 лет. Весной он планировал побороться за кубок Урала и Сибири.

Дмитрий Кимак (на фото слева) 1 марта победил в соревнованиях
Дмитрий Кимак (на фото слева) 1 марта победил в соревнованиях
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бодибилдер, фитнес-тренер Дмитрий Кимак, внезапно скончавшийся после победы на соревнованиях, был символом Компрессорного микрорайона Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал Александр Пепеляев, который тренировался у Кимака. «Дима был знаковым тренером в нашем районе, своеобразным символом Компрессорного. Приходишь в тренажерку, а он уже там: либо тренируется, либо тренирует других. Он горел спортом и мотивировал молодежь», — считает Пепеляев. По его словам, на занятия к тренеру приходило очень много людей разных возрастов. Пепеляев не верит, что Кимак мог скончаться из-за передозировки стероидами — такую версию смерти спортсмена обсуждают в соцсетях. «В последнее время он активно готовился к соревнованиям. Тренировался ежедневно по несколько часов, при этом продолжал заниматься с подопечными. Он буквально не выходил из зала, а еще и „сушился“. Возможно, сердце не выдержало таких нагрузок», — думает Пепеляев. Родные от общения с URA.RU отказались. О трагедии стало известно утром 4 марта. За пару дней до смерти Кимак победил в соревнованиях по бодибилдингу. Тренеру было 28 лет. Весной он планировал побороться за кубок Урала и Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...