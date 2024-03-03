Бодибилдер, фитнес-тренер Дмитрий Кимак, внезапно скончавшийся после победы на соревнованиях, был символом Компрессорного микрорайона Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал Александр Пепеляев, который тренировался у Кимака.
«Дима был знаковым тренером в нашем районе, своеобразным символом Компрессорного. Приходишь в тренажерку, а он уже там: либо тренируется, либо тренирует других. Он горел спортом и мотивировал молодежь», — считает Пепеляев. По его словам, на занятия к тренеру приходило очень много людей разных возрастов.
Пепеляев не верит, что Кимак мог скончаться из-за передозировки стероидами — такую версию смерти спортсмена обсуждают в соцсетях. «В последнее время он активно готовился к соревнованиям. Тренировался ежедневно по несколько часов, при этом продолжал заниматься с подопечными. Он буквально не выходил из зала, а еще и „сушился“. Возможно, сердце не выдержало таких нагрузок», — думает Пепеляев. Родные от общения с URA.RU отказались.
О трагедии стало известно утром 4 марта. За пару дней до смерти Кимак победил в соревнованиях по бодибилдингу. Тренеру было 28 лет. Весной он планировал побороться за кубок Урала и Сибири.
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