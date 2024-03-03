Бодибилдер, скончавшийся после соревнований, был символом района Екатеринбурга. Фото

04 марта 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кимак скончался 3 марта в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Бодибилдер, фитнес-тренер Дмитрий Кимак, внезапно скончавшийся после победы на соревнованиях, был символом Компрессорного микрорайона Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал Александр Пепеляев, который тренировался у Кимака. «Дима был знаковым тренером в нашем районе, своеобразным символом Компрессорного. Приходишь в тренажерку, а он уже там: либо тренируется, либо тренирует других. Он горел спортом и мотивировал молодежь», — считает Пепеляев. По его словам, на занятия к тренеру приходило очень много людей разных возрастов. Пепеляев не верит, что Кимак мог скончаться из-за передозировки стероидами — такую версию смерти спортсмена обсуждают в соцсетях. «В последнее время он активно готовился к соревнованиям. Тренировался ежедневно по несколько часов, при этом продолжал заниматься с подопечными. Он буквально не выходил из зала, а еще и „сушился“. Возможно, сердце не выдержало таких нагрузок», — думает Пепеляев. Родные от общения с URA.RU отказались. О трагедии стало известно утром 4 марта. За пару дней до смерти Кимак победил в соревнованиях по бодибилдингу. Тренеру было 28 лет. Весной он планировал побороться за кубок Урала и Сибири. Дмитрий Кимак (на фото слева) 1 марта победил в соревнованиях Фото: группа «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/kimakfitness]

Бодибилдер, фитнес-тренер Дмитрий Кимак, внезапно скончавшийся после победы на соревнованиях, был символом Компрессорного микрорайона Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал Александр Пепеляев, который тренировался у Кимака. «Дима был знаковым тренером в нашем районе, своеобразным символом Компрессорного. Приходишь в тренажерку, а он уже там: либо тренируется, либо тренирует других. Он горел спортом и мотивировал молодежь», — считает Пепеляев. По его словам, на занятия к тренеру приходило очень много людей разных возрастов. Пепеляев не верит, что Кимак мог скончаться из-за передозировки стероидами — такую версию смерти спортсмена обсуждают в соцсетях. «В последнее время он активно готовился к соревнованиям. Тренировался ежедневно по несколько часов, при этом продолжал заниматься с подопечными. Он буквально не выходил из зала, а еще и „сушился“. Возможно, сердце не выдержало таких нагрузок», — думает Пепеляев. Родные от общения с URA.RU отказались. О трагедии стало известно утром 4 марта. За пару дней до смерти Кимак победил в соревнованиях по бодибилдингу. Тренеру было 28 лет. Весной он планировал побороться за кубок Урала и Сибири.