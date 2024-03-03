03 марта 2024

Департамент культуры ХМАО оплатит гастроли сургутского драмтеатра в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогон оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Екатеринбург, театр оперы и балета, сцена, оперный театр
Депкульт ХМАО оплатит гастроли сургутского драмтеатра в Москве Фото:

Департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова.

«Депкульт ХМАО профинансирует гастроли СМДТ на сцене московского или петербургского театра. Наш театр самостоятельно выберет площадку и займется организационными вопросами с принимающей стороной», — рассказала агентству Епанешникова.

В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив отпраздновал юбилей на сцене дворца искусств «Нефтяник». Глава окружного депкульта Маргарита Козлова наградила артистов и сотрудников театра почетными грамотами, а также объявила о подарке. Кроме гастролей в Москву театр наградили стажировкой в федеральном центре развития культурных инициатив.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова. «Депкульт ХМАО профинансирует гастроли СМДТ на сцене московского или петербургского театра. Наш театр самостоятельно выберет площадку и займется организационными вопросами с принимающей стороной», — рассказала агентству Епанешникова. В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив отпраздновал юбилей на сцене дворца искусств «Нефтяник». Глава окружного депкульта Маргарита Козлова наградила артистов и сотрудников театра почетными грамотами, а также объявила о подарке. Кроме гастролей в Москву театр наградили стажировкой в федеральном центре развития культурных инициатив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...