Департамент культуры ХМАО оплатит гастроли сургутского драмтеатра в Москве

Департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова.
«Депкульт ХМАО профинансирует гастроли СМДТ на сцене московского или петербургского театра. Наш театр самостоятельно выберет площадку и займется организационными вопросами с принимающей стороной», — рассказала агентству Епанешникова.
В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив отпраздновал юбилей на сцене дворца искусств «Нефтяник». Глава окружного депкульта Маргарита Козлова наградила артистов и сотрудников театра почетными грамотами, а также объявила о подарке. Кроме гастролей в Москву театр наградили стажировкой в федеральном центре развития культурных инициатив.
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