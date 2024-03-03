Департамент культуры ХМАО оплатит гастроли сургутского драмтеатра в Москве

04 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Депкульт ХМАО оплатит гастроли сургутского драмтеатра в Москве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (фото из архива) Департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова. «Депкульт ХМАО профинансирует гастроли СМДТ на сцене московского или петербургского театра. Наш театр самостоятельно выберет площадку и займется организационными вопросами с принимающей стороной», — рассказала агентству Епанешникова.



В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив отпраздновал юбилей на сцене дворца искусств «Нефтяник». Глава окружного депкульта Маргарита Козлова наградила артистов и сотрудников театра почетными грамотами, а также объявила о подарке. Кроме гастролей в Москву театр наградили стажировкой в федеральном центре развития культурных инициатив.

Департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова. Об этом URA.RU сообщила специалист по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова. «Депкульт ХМАО профинансирует гастроли СМДТ на сцене московского или петербургского театра. Наш театр самостоятельно выберет площадку и займется организационными вопросами с принимающей стороной», — рассказала агентству Епанешникова. В связи с капитальным ремонтом в здании сургутского драмтеатра коллектив отпраздновал юбилей на сцене дворца искусств «Нефтяник». Глава окружного депкульта Маргарита Козлова наградила артистов и сотрудников театра почетными грамотами, а также объявила о подарке. Кроме гастролей в Москву театр наградили стажировкой в федеральном центре развития культурных инициатив.