От компании олигарха Струкова требуют обезопасить плотину на челябинской реке

Власти челябинского села подали иск к «Южуралзолоту» из-за реки Курасан

От золотодобытчика потребовали обезопасить плотину на реке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Краснинского поселения Верхнеуральского района (Челябинская область) потребовали от холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которым владеет депутат заксобрания Константин Струков, обезопасить плотину на реке Курасан. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, вторым ответчиком по иску стало Минэкологии региона.

«Администрация Краснинского сельского обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ЮГК и Министерству экологии региона. Требует возложить обязанности по содержанию сооружения в исправном состоянии, проведению мероприятий по обеспечению безопасности сооружения», — отмечено в определении суда.

ЮГК выступило ответчиком как собственник двух земельных участков. Плотина располагается на этой земле. Общая площадь участков составляет 2,3 млн кв метров. Причем один из них относится к землям сельхозназначения, другой, больший, — к землям промышленности, энергетики, транспорта и других видов деятельности.

Конкретные претензии в судебной документации не указаны. Как следует из сообщений Уральского управления Росприроднадзора, в августе 2022 года ведомство проводило проверку, которая была вызвана жалобами граждан. Люди были недовольны обмелением реки и возможным нарушением природоохранного законодательства со стороны ЮГК.

Поскольку нормы, на основании которых власти поселка обратились в суд, не указаны, перечень приложенных документов отсутствует, иск до конца марта суд оставил без движения. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам спора. Также запрос направлен в Росприроднадзор. К моменту публикации ответы не получены.

В феврале арест наложили на красноярские активы ЮГК суммой 457 млн рублей. Прокуратура пытается взыскать средства ООО «Артель старателей «Прииск Дражный» для возмещения нанесенного недрам ущерба. Выяснилось, что предприятие занималось незаконной добычей золота и драгоценных металлов на реках Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе края.