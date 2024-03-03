Жители Екатеринбурга массово устремились в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы записать детей в летние лагеря после сбоя на Госуслугах. Горожане утроили давку, пока занимали очередь, сообщают читатели URA.RU.
«В Орджоникидзевской администрации аншлаг. Прямо стоять негде. За турникет не пускают. За два часа прошло где-то 70 человек», — поделился один из собеседников.
Запись детей стартовала в ночь на 4 марта. По данным мэрии, заявки подали 14 тысяч семей. Два лагеря — «Космос» и «Рассветный» — в электронных сервисах не отобразились, разразился скандал, родители возмущены. Городской департамент образования ведет запись в эти лагеря фактически в ручном режиме — через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района.
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