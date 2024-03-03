Свердловчане не смогли записать своих детей в лагеря

04 марта 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Записать ребенка в лагерь можно через портал Госуслуги или через отделения МФЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за технического сбоя на Госуслугах родители не смогли записать своих детей в летние лагеря. Об этом сообщили очевидцы. «Просто выкидывает из приложения, и больше зайти не получается! До этого открывалось, но выбрать лагерь было нельзя», — передает слова очевидца E1.RU. Отмечается, что в лагеря «Космос» и «Рассветный» даже спустя несколько часов запись так и не открылась. В пресс-службе лагерей рассказали, что произошел технический сбой. До утра ситуация, скорее всего, не решится, сказано в сообщении. Запись в загородные лагеря на летние каникулы началась 4 марта в 00:00. Открыта она будет до 11 марта. Записаться можно через портал Госуслуги или через отделения МФЦ.

Из-за технического сбоя на Госуслугах родители не смогли записать своих детей в летние лагеря. Об этом сообщили очевидцы. «Просто выкидывает из приложения, и больше зайти не получается! До этого открывалось, но выбрать лагерь было нельзя», — передает слова очевидца E1.RU. Отмечается, что в лагеря «Космос» и «Рассветный» даже спустя несколько часов запись так и не открылась. В пресс-службе лагерей рассказали, что произошел технический сбой. До утра ситуация, скорее всего, не решится, сказано в сообщении. Запись в загородные лагеря на летние каникулы началась 4 марта в 00:00. Открыта она будет до 11 марта. Записаться можно через портал Госуслуги или через отделения МФЦ.