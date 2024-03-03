03 марта 2024

Свердловчане не смогли записать своих детей в лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Записать ребенка в лагерь можно через портал Госуслуги или через отделения МФЦ Фото:

Из-за технического сбоя на Госуслугах родители не смогли записать своих детей в летние лагеря. Об этом сообщили очевидцы.

«Просто выкидывает из приложения, и больше зайти не получается! До этого открывалось, но выбрать лагерь было нельзя», — передает слова очевидца E1.RU.

Отмечается, что в лагеря «Космос» и «Рассветный» даже спустя несколько часов запись так и не открылась. В пресс-службе лагерей рассказали, что произошел технический сбой. До утра ситуация, скорее всего, не решится, сказано в сообщении.

Запись в загородные лагеря на летние каникулы началась 4 марта в 00:00. Открыта она будет до 11 марта. Записаться можно через портал Госуслуги или через отделения МФЦ.

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Из-за технического сбоя на Госуслугах родители не смогли записать своих детей в летние лагеря. Об этом сообщили очевидцы. «Просто выкидывает из приложения, и больше зайти не получается! До этого открывалось, но выбрать лагерь было нельзя», — передает слова очевидца E1.RU. Отмечается, что в лагеря «Космос» и «Рассветный» даже спустя несколько часов запись так и не открылась. В пресс-службе лагерей рассказали, что произошел технический сбой. До утра ситуация, скорее всего, не решится, сказано в сообщении. Запись в загородные лагеря на летние каникулы началась 4 марта в 00:00. Открыта она будет до 11 марта. Записаться можно через портал Госуслуги или через отделения МФЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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