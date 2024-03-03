Мэрия Екатеринбурга раскрыла, как записать детей в лагерь после сбоя на Госуслугах

Мэрия Екатеринбурга: для записи детей в летние лагеря нужно обратиться в МФЦ

04 марта 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Горожане смогут записать детей в летние лагеря через МФЦ Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы, которые не успели записать своих детей в летние лагеря из-за сбоя на сайте Госуслуг, смогут это сделать через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «По состоянию на 07:00 4 марта заявления на отдых детей в загородных лагерях в Екатеринбурге подали 14 000 семей. Как всегда „отличился“ Орджоникидзевский район. Два его лагеря, „Космос“ и „Рассветный“, не отображаются в электронных сервисах. В итоге департамент образования мэрии организовал запись в эти лагеря через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, каб 104, 302). Подать заявление в лагерь родители могут сегодня в часы работы этих организаций», — заявили в горадминистрации. Запись в загородные лагеря на летние каникулы началась 4 марта в 00:00. Из-за технического сбоя на Госуслугах родители не смогли записать детей. Горожане жаловались, что их выкидывает из приложения. А в лагерях «Космос» и «Рассветный» даже спустя несколько часов запись так и не открылась.

Екатеринбуржцы, которые не успели записать своих детей в летние лагеря из-за сбоя на сайте Госуслуг, смогут это сделать через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «По состоянию на 07:00 4 марта заявления на отдых детей в загородных лагерях в Екатеринбурге подали 14 000 семей. Как всегда „отличился“ Орджоникидзевский район. Два его лагеря, „Космос“ и „Рассветный“, не отображаются в электронных сервисах. В итоге департамент образования мэрии организовал запись в эти лагеря через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, каб 104, 302). Подать заявление в лагерь родители могут сегодня в часы работы этих организаций», — заявили в горадминистрации. Запись в загородные лагеря на летние каникулы началась 4 марта в 00:00. Из-за технического сбоя на Госуслугах родители не смогли записать детей. Горожане жаловались, что их выкидывает из приложения. А в лагерях «Космос» и «Рассветный» даже спустя несколько часов запись так и не открылась.