Крым намерен взыскать с Украины 3 трлн рублей из-за энергоблокады полуострова

04 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Власти Крыма продолжат формировать претензии по отношению к Украине, заявил Владимир Константинов Фото: Константин Михальчевский © URA.RU Крымские власти выразили намерение взыскать с Украины сумму в размере свыше трех триллионов 156 миллиардов рублей в связи с энергоблокадой полуострова. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Арбитражный суд зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергоблокады полуострова. Объем наших претензий составляет более трех триллионов 156 миллиардов рублей», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что планируется продолжить формирование претензий по отношению к Украине как к «террористическому образованию», а также к их партнерам на Западе. По словам Константинова, западные власти поддерживают «преступные действия» Украины против Крыма и его жителей. Власти приложат все усилия, чтобы довести эту работу до логического завершения и рассчитать полный размер причиненного ущерба, заключил глава парламента. 22 ноября 2015 года произошло полное обесточивание Крыма после подрыва опор ЛЭП в Херсонской области, которые поставляли электроэнергию с Украины. Ситуацию удалось улучшить благодаря энергомосту из Краснодарского края. Также были запущены новые энергетические установки в Крыму, включая ТЭС «Балаклавская» и «Таврическая». Решение об энергоблокаде и подрыве ЛЭП было принято бывшим президентом Украины Петром Порошенко, причем инструкции в технической части приходили из Соединенных Штатов. Об этом рассказывал Владимир Константинов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крымские власти выразили намерение взыскать с Украины сумму в размере свыше трех триллионов 156 миллиардов рублей в связи с энергоблокадой полуострова. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Арбитражный суд зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергоблокады полуострова. Объем наших претензий составляет более трех триллионов 156 миллиардов рублей», — написал Константинов в своем telegram-канале. Он добавил, что планируется продолжить формирование претензий по отношению к Украине как к «террористическому образованию», а также к их партнерам на Западе. По словам Константинова, западные власти поддерживают «преступные действия» Украины против Крыма и его жителей. Власти приложат все усилия, чтобы довести эту работу до логического завершения и рассчитать полный размер причиненного ущерба, заключил глава парламента. 22 ноября 2015 года произошло полное обесточивание Крыма после подрыва опор ЛЭП в Херсонской области, которые поставляли электроэнергию с Украины. Ситуацию удалось улучшить благодаря энергомосту из Краснодарского края. Также были запущены новые энергетические установки в Крыму, включая ТЭС «Балаклавская» и «Таврическая». Решение об энергоблокаде и подрыве ЛЭП было принято бывшим президентом Украины Петром Порошенко, причем инструкции в технической части приходили из Соединенных Штатов. Об этом рассказывал Владимир Константинов.