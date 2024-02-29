В Крыму обвинили Порошенко в энергоблокаде полуострова

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Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
По словам Константинова, Порошенко был не начальным звеном в решении по подрыву ЛЭП в Крыму Фото:

Решение о подрыве ЛЭП и энергоблокаде Крыма принималось экс-президентом Украины Петром Порошенко. При этом инструкции в технической части направлялись из Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королем Порошенко», — передает РИА Новости слова Константинова. Он добавил, что решение о подрыве линии электропередач принималось в кабинете экс-президента Украины, это не было спонтанным решением.

Глава крымского парламента также отметил, что Порошенко является не начальным звеном в этой цепи. Он не сомневается, что США были заранее проинформированы о таком намерении. Кроме того, расчеты Киева на то, что жители страны поползут к ним на коленях, не оправдались, заявил Константинов. Общая беда только сплотила народ.

Территория Крыма была полностью обесточена в ночь на 22 ноября 2015 года. В связи с подрывом опор в Херсонской области вышли из строя четыре ЛЭП, которые идут с Украины. Подобное положение удалось улучшить с помощью энергомоста из Краснодарского края. Также позднее в Крыму ввели новые мощности генерации, то есть две ТЭС — «Балаклавскую» и «Таврическую».

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Решение о подрыве ЛЭП и энергоблокаде Крыма принималось экс-президентом Украины Петром Порошенко. При этом инструкции в технической части направлялись из Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «В организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королем Порошенко», — передает РИА Новости слова Константинова. Он добавил, что решение о подрыве линии электропередач принималось в кабинете экс-президента Украины, это не было спонтанным решением. Глава крымского парламента также отметил, что Порошенко является не начальным звеном в этой цепи. Он не сомневается, что США были заранее проинформированы о таком намерении. Кроме того, расчеты Киева на то, что жители страны поползут к ним на коленях, не оправдались, заявил Константинов. Общая беда только сплотила народ. Территория Крыма была полностью обесточена в ночь на 22 ноября 2015 года. В связи с подрывом опор в Херсонской области вышли из строя четыре ЛЭП, которые идут с Украины. Подобное положение удалось улучшить с помощью энергомоста из Краснодарского края. Также позднее в Крыму ввели новые мощности генерации, то есть две ТЭС — «Балаклавскую» и «Таврическую».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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