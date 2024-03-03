В Тюмени пройдет выставка советского неофициального искусства

Открытие выставки «Шруб/Овчаров. Эпоха и личность» состоится в Тюмени 7 марта

04 марта 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Открытие выставки тюменских художников-шестидесятников пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени открывается выставка художников-шестидесятников. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, это направление получило звание неофициального советского искусства. «Выставочный проект „Шруб/Овчаров. Эпоха и личность“ отражает главные темы творческого наследия тюменских художников Остапа Шруба и Виктора Овчарова. Мастера стремились показать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть „советским неофициальным искусством“», — рассказали URA.RU в пресс-службе музея. Всего на экспозиции будут представлены 100 картин, многие из которых зрители увидят впервые. Открытие выставки пройдет 7 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылась выставка с миниатюрами, которые летали в космос.

В Тюмени открывается выставка художников-шестидесятников. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, это направление получило звание неофициального советского искусства. «Выставочный проект „Шруб/Овчаров. Эпоха и личность“ отражает главные темы творческого наследия тюменских художников Остапа Шруба и Виктора Овчарова. Мастера стремились показать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть „советским неофициальным искусством“», — рассказали URA.RU в пресс-службе музея. Всего на экспозиции будут представлены 100 картин, многие из которых зрители увидят впервые. Открытие выставки пройдет 7 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылась выставка с миниатюрами, которые летали в космос.