В Тюмени пройдет выставка советского неофициального искусства

В Тюмени открывается выставка художников-шестидесятников. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, это направление получило звание неофициального советского искусства.
«Выставочный проект „Шруб/Овчаров. Эпоха и личность“ отражает главные темы творческого наследия тюменских художников Остапа Шруба и Виктора Овчарова. Мастера стремились показать в своих картинах судьбы современников, романтизм их характеров, героику трудовых будней. Художников-шестидесятников принято называть „советским неофициальным искусством“», — рассказали URA.RU в пресс-службе музея.
Всего на экспозиции будут представлены 100 картин, многие из которых зрители увидят впервые. Открытие выставки пройдет 7 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылась выставка с миниатюрами, которые летали в космос.
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