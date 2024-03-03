03 марта 2024
02 марта 2024

В Тюмени проходит выставка с миниатюрами из космоса

Выставка художника-миниатюриста пройдет в Тюмени до 31 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, мкс,  stock
Тюменцы увидят миниатюры, которые летали в космос на борту МКС Фото:

Тюменцы увидят работы художника, изготавливающего миниатюры. Как рассказал URA.RU автор работ — художник Владимир Анискин, среди прочего горожане познакомятся с миниатюрой-рекордсменом и экспонатами, которые неоднократно летали на МКС (Международной космической станции) в космос.

«Миниатюрами я занимаюсь с 1998 года. За это время в России появилось две постоянных выставки с моими работами — в Москве и в Сочи. В Тюмени представлены экспонаты, которые трижды были на борту МКС во время полетов. Также тюменцы увидят копию советского червонца диаметром три мм, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса», — рассказал URA.RU художник Владимир Анискин.

Выставка «Искусство под микроскопом» пройдет в Тюмени до 31 мая. Всего в мире начитывается 11 художников, занимающихся миниатюрами. Один из них Владимир Анискин из Новосибирска. Ранее URA.RU писало, что для Всероссийского фестиваля молодежи изготовят миниатюру тюменского Моста Влюбленных.

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Тюменцы увидят работы художника, изготавливающего миниатюры. Как рассказал URA.RU автор работ — художник Владимир Анискин, среди прочего горожане познакомятся с миниатюрой-рекордсменом и экспонатами, которые неоднократно летали на МКС (Международной космической станции) в космос. «Миниатюрами я занимаюсь с 1998 года. За это время в России появилось две постоянных выставки с моими работами — в Москве и в Сочи. В Тюмени представлены экспонаты, которые трижды были на борту МКС во время полетов. Также тюменцы увидят копию советского червонца диаметром три мм, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса», — рассказал URA.RU художник Владимир Анискин. Выставка «Искусство под микроскопом» пройдет в Тюмени до 31 мая. Всего в мире начитывается 11 художников, занимающихся миниатюрами. Один из них Владимир Анискин из Новосибирска. Ранее URA.RU писало, что для Всероссийского фестиваля молодежи изготовят миниатюру тюменского Моста Влюбленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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