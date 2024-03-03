В Тюмени проходит выставка с миниатюрами из космоса

Выставка художника-миниатюриста пройдет в Тюмени до 31 мая

04 марта 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Тюменцы увидят миниатюры, которые летали в космос на борту МКС Фото: Роскосмос Тюменцы увидят работы художника, изготавливающего миниатюры. Как рассказал URA.RU автор работ — художник Владимир Анискин, среди прочего горожане познакомятся с миниатюрой-рекордсменом и экспонатами, которые неоднократно летали на МКС (Международной космической станции) в космос. «Миниатюрами я занимаюсь с 1998 года. За это время в России появилось две постоянных выставки с моими работами — в Москве и в Сочи. В Тюмени представлены экспонаты, которые трижды были на борту МКС во время полетов. Также тюменцы увидят копию советского червонца диаметром три мм, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса», — рассказал URA.RU художник Владимир Анискин. Выставка «Искусство под микроскопом» пройдет в Тюмени до 31 мая. Всего в мире начитывается 11 художников, занимающихся миниатюрами. Один из них Владимир Анискин из Новосибирска. Ранее URA.RU писало, что для Всероссийского фестиваля молодежи изготовят миниатюру тюменского Моста Влюбленных.

Тюменцы увидят работы художника, изготавливающего миниатюры. Как рассказал URA.RU автор работ — художник Владимир Анискин, среди прочего горожане познакомятся с миниатюрой-рекордсменом и экспонатами, которые неоднократно летали на МКС (Международной космической станции) в космос. «Миниатюрами я занимаюсь с 1998 года. За это время в России появилось две постоянных выставки с моими работами — в Москве и в Сочи. В Тюмени представлены экспонаты, которые трижды были на борту МКС во время полетов. Также тюменцы увидят копию советского червонца диаметром три мм, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса», — рассказал URA.RU художник Владимир Анискин. Выставка «Искусство под микроскопом» пройдет в Тюмени до 31 мая. Всего в мире начитывается 11 художников, занимающихся миниатюрами. Один из них Владимир Анискин из Новосибирска. Ранее URA.RU писало, что для Всероссийского фестиваля молодежи изготовят миниатюру тюменского Моста Влюбленных.