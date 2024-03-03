В Тюмени проходит выставка с миниатюрами из космоса

Тюменцы увидят работы художника, изготавливающего миниатюры. Как рассказал URA.RU автор работ — художник Владимир Анискин, среди прочего горожане познакомятся с миниатюрой-рекордсменом и экспонатами, которые неоднократно летали на МКС (Международной космической станции) в космос.
«Миниатюрами я занимаюсь с 1998 года. За это время в России появилось две постоянных выставки с моими работами — в Москве и в Сочи. В Тюмени представлены экспонаты, которые трижды были на борту МКС во время полетов. Также тюменцы увидят копию советского червонца диаметром три мм, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса», — рассказал URA.RU художник Владимир Анискин.
Выставка «Искусство под микроскопом» пройдет в Тюмени до 31 мая. Всего в мире начитывается 11 художников, занимающихся миниатюрами. Один из них Владимир Анискин из Новосибирска. Ранее URA.RU писало, что для Всероссийского фестиваля молодежи изготовят миниатюру тюменского Моста Влюбленных.
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