В Кремле дали исчерпывающий ответ по реакции россиян на похороны Навального*

В Кремле нечего сказать на тему поддержки людьми Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы немного по этой теме говорили и считаем, что большего сказать нам нечего по этой теме», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле поддержку людьми Навального значимой. Его слова передает корреспондент URA.RU.
О смерти Навального стало известно 16 февраля, он умер в колонии в ЯНАО. Его похоронили 1 марта в Москве.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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