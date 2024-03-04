В Кремле дали исчерпывающий ответ по реакции россиян на похороны Навального*

В Кремле не стали комментировать поддержку людьми Навального
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле считают, что больше нечего сказать по теме Навального, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

В Кремле нечего сказать на тему поддержки людьми Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы немного по этой теме говорили и считаем, что большего сказать нам нечего по этой теме», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле поддержку людьми Навального значимой. Его слова передает корреспондент URA.RU.

О смерти Навального стало известно 16 февраля, он умер в колонии в ЯНАО. Его похоронили 1 марта в Москве.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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В Кремле нечего сказать на тему поддержки людьми Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы немного по этой теме говорили и считаем, что большего сказать нам нечего по этой теме», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле поддержку людьми Навального значимой. Его слова передает корреспондент URA.RU. О смерти Навального стало известно 16 февраля, он умер в колонии в ЯНАО. Его похоронили 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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