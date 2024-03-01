Навального* похоронили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексея Навального* отпели в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) похоронен на Борисовском кладбище (Москва). Отпевание прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.

«Похороны Алексея Навального состоялись на Борисовском кладбище Москвы в пятницу», — передает Интерфакс. Отмечается, что прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Навальный скончался 16 февраля в ИК № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа, передает MK.RU. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает телеканал 360. Мать Навального Людмила получила справку о смерти сына на следующий день. Тело было передано матери 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нечего сказать по поводу смерти Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) похоронен на Борисовском кладбище (Москва). Отпевание прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. «Похороны Алексея Навального состоялись на Борисовском кладбище Москвы в пятницу», — передает Интерфакс. Отмечается, что прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Навальный скончался 16 февраля в ИК № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа, передает MK.RU. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает телеканал 360. Мать Навального Людмила получила справку о смерти сына на следующий день. Тело было передано матери 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нечего сказать по поводу смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...