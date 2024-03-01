Навального* похоронили

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) похоронен на Борисовском кладбище (Москва). Отпевание прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.
«Похороны Алексея Навального состоялись на Борисовском кладбище Москвы в пятницу», — передает Интерфакс. Отмечается, что прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) похоронен на Борисовском кладбище (Москва). Отпевание прошло в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. «Похороны Алексея Навального состоялись на Борисовском кладбище Москвы в пятницу», — передает Интерфакс. Отмечается, что прощание и отпевание состоялись в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Навальный скончался 16 февраля в ИК № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа, передает MK.RU. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщает телеканал 360. Мать Навального Людмила получила справку о смерти сына на следующий день. Тело было передано матери 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нечего сказать по поводу смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов