В Кремле высказались насчет окончательного решения Армении по ОДКБ

Песков: контактов на высшем уровне по поводу Армении в ОДКБ не планируется
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Контактов на высшем уровне с Арменией не планируется, заявил Дмитрий Песков Фото:

В ближайшее время между Россией и Арменией не планируется никаких контактов на высшем уровне по поводу окончательного решения Еревана по ОДКБ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«В настоящий момент контактов с Арменией на высшем уровне не предусмотрено в графике», — заявил Песков. Он добавил, что при этом организация этих самых контактов может произойти достаточно быстро и в любой момент.

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ, но отметил, что вывод российской военной базы из страны не планируется. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ОДКБ может продолжить свою работу без Армении и призывает Ереван не спешить с выходом из организации.

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В ближайшее время между Россией и Арменией не планируется никаких контактов на высшем уровне по поводу окончательного решения Еревана по ОДКБ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «В настоящий момент контактов с Арменией на высшем уровне не предусмотрено в графике», — заявил Песков. Он добавил, что при этом организация этих самых контактов может произойти достаточно быстро и в любой момент. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ, но отметил, что вывод российской военной базы из страны не планируется. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ОДКБ может продолжить свою работу без Армении и призывает Ереван не спешить с выходом из организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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