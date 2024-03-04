В Кремле высказались насчет окончательного решения Армении по ОДКБ

В ближайшее время между Россией и Арменией не планируется никаких контактов на высшем уровне по поводу окончательного решения Еревана по ОДКБ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«В настоящий момент контактов с Арменией на высшем уровне не предусмотрено в графике», — заявил Песков. Он добавил, что при этом организация этих самых контактов может произойти достаточно быстро и в любой момент.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ, но отметил, что вывод российской военной базы из страны не планируется. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ОДКБ может продолжить свою работу без Армении и призывает Ереван не спешить с выходом из организации.
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