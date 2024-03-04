Вызванный в МИД посол ФРГ не прокомментировал слитый разговор об атаке на Крым

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, город москва
Немецкий посол отказался от комментариев после посещения МИД РФ Фото:

После вызова в МИД РФ по поводу утечки записи разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф решил не комментировать ситуацию и покинул здание министерства. Дипломат пробыл в министерстве чуть больше часа.

«Александер Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД РФ», — сообщает ТАСС. Там добавили, что дипломат провел в министерстве больше часа. Посол ФРГ был вызван в связи с опубликованным разговором военных Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких офицеров, в котором они обсуждали возможность атаки на Крымский мост. Военные обсуждали размеры моста и необходимость использования более 20 ракет для его разрушения.

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После вызова в МИД РФ по поводу утечки записи разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф решил не комментировать ситуацию и покинул здание министерства. Дипломат пробыл в министерстве чуть больше часа. «Александер Ламбсдорф без комментариев покинул здание МИД РФ», — сообщает ТАСС. Там добавили, что дипломат провел в министерстве больше часа. Посол ФРГ был вызван в связи с опубликованным разговором военных Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост. Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких офицеров, в котором они обсуждали возможность атаки на Крымский мост. Военные обсуждали размеры моста и необходимость использования более 20 ракет для его разрушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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