Симоньян заявила, что ФРГ готовила теракт на Крымском мосту: главное к вечеру 1 марта

Симоньян выложила аудио разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

01 марта 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ улучшили свое положение на нескольких направлениях, передает Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, обсуждающих планы атаки по Крымскому мосту. Она также представила текстовую расшифровку на русском языке. Главные новости о спецоперации России на Украине к вечеру 1 марта — в материале URA.RU. Разговор немецких офицеров Главред RT Маргарита Симоньян выложила аудиозапись разговора немецких генералов, которые обсуждали планы по атаке Крымского моста. В слитой беседе от 19 февраля участвовало четыре человека, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Они обсуждали также поставку ракет на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки ФРГ избежать ответов на поставленные вопросы об обсуждении атаки на Крымский мост будут рассматриваться как признание вины. Глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал запись разговора, отметив, что в действиях ФРГ нет ничего поразительного. Атаки ВСУ по территориям РФ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. По его словам, украинская армия специально направляет дроны на мирных жителей. В Севастополе началась воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. Движение на Крымском мосту также временно остановлено. Глава Белогородской области Вячеслав Гладков шесть раз сообщал в своем telegram-канале об атаках ВСУ по региону. По его словам, пострадавших нет. Успех ВС РФ в зоне СВО за неделю В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли более 755 бойцов на купянском направлении в течение недели. По информации ведомства, ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии. Также российские военные за неделю совершили 23 удара по объектам военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным «Рассвет» сообщил, что для уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО понадобился один дрон-камикадзе. Его слова передает Пятый канал. В Минобороны сообщили, что ВС РФ остановили 18 атак ВСУ на донецком направлении. Потери ВСУ за неделю составили 2835 бойцов. На авдеевском направлении российская армия освободила населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское (ДНР). Авиация ВС РФ нанесла удары по скоплениям живой силы и техники. В военном ведомстве РФ отметили, что на южно-донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп ВСУ. Потери украинской армии составили около 890 бойцов. На херсонском направлении российские военные отразили семь атак ВСУ. Также ВС РФ нанесли поражение по живой силе украинской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, обсуждающих планы атаки по Крымскому мосту. Она также представила текстовую расшифровку на русском языке. Главные новости о спецоперации России на Украине к вечеру 1 марта — в материале URA.RU. Главред RT Маргарита Симоньян выложила аудиозапись разговора немецких генералов, которые обсуждали планы по атаке Крымского моста. В слитой беседе от 19 февраля участвовало четыре человека, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе. Они обсуждали также поставку ракет на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки ФРГ избежать ответов на поставленные вопросы об обсуждении атаки на Крымский мост будут рассматриваться как признание вины. Глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал запись разговора, отметив, что в действиях ФРГ нет ничего поразительного. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ устроили атаку беспилотником в Херсоне, из-за которой погибли три мирных жителя. По его словам, украинская армия специально направляет дроны на мирных жителей. В Севастополе началась воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. Движение на Крымском мосту также временно остановлено. Глава Белогородской области Вячеслав Гладков шесть раз сообщал в своем telegram-канале об атаках ВСУ по региону. По его словам, пострадавших нет. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли более 755 бойцов на купянском направлении в течение недели. По информации ведомства, ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии. Также российские военные за неделю совершили 23 удара по объектам военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным «Рассвет» сообщил, что для уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО понадобился один дрон-камикадзе. Его слова передает Пятый канал. В Минобороны сообщили, что ВС РФ остановили 18 атак ВСУ на донецком направлении. Потери ВСУ за неделю составили 2835 бойцов. На авдеевском направлении российская армия освободила населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское (ДНР). Авиация ВС РФ нанесла удары по скоплениям живой силы и техники. В военном ведомстве РФ отметили, что на южно-донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп ВСУ. Потери украинской армии составили около 890 бойцов. На херсонском направлении российские военные отразили семь атак ВСУ. Также ВС РФ нанесли поражение по живой силе украинской армии.