03 марта 2024

На территории пермской колонии вспыхнул пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел на территории ИК-37 (архивное фото) Фото:

В Пермском крае пожар произошел на территории исправительной колонии №37 в поселке Половинка. По данным telegram-канала 112, загорелся швейный цех.

«В поселке Половинка на территории ИК №37 полыхает швейный цех. Площадь пожара составляет 1500 „квадратов“. Предварительно, никто не пострадал», — сообщает telegram-канал 112.

В ГУФСИН по Пермском краю на запрос URA.RU ответили, что прокомментируют ситуацию позже. Это уже второй пожар за последний месяц в колониях Прикамья. 2 февраля возгорание произошло в соликамской ИК-9.

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В Пермском крае пожар произошел на территории исправительной колонии №37 в поселке Половинка. По данным telegram-канала 112, загорелся швейный цех. «В поселке Половинка на территории ИК №37 полыхает швейный цех. Площадь пожара составляет 1500 „квадратов“. Предварительно, никто не пострадал», — сообщает telegram-канал 112. В ГУФСИН по Пермском краю на запрос URA.RU ответили, что прокомментируют ситуацию позже. Это уже второй пожар за последний месяц в колониях Прикамья. 2 февраля возгорание произошло в соликамской ИК-9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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