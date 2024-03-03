03 марта 2024

Глава НОВАТЭК Михельсон оставил в ЯНАО послание потомкам. Видео

Артюхов с Михельсоном заложили капсулу времени, которую откроют через 20 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон "Новые знания", третий день. Москва, михельсон леонид
В честь 30-летия компании НОВАТЭК Леонид Михельсон оставил послание будущему поколению Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон вместе с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым заложили капсулу времени в честь юбилея предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании НОВАТЭК.

«В честь 30-летия в компании „НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз“ прошла церемония закладки капсулы времени: ее откроют через 20 лет. В церемонии приняли участие председатель правления ПАО „НОВАТЭК“ Леонид Михельсон, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также генеральный директор предприятия Сергей Васильев, заслуженные работники „НОВАТЭКа“ и „НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа“. В капсулу времени помещено послание, адресованное потомкам 2044 года. Основной посыл послания потомкам — пусть Ямал и компания процветают!» — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о Дне оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО), который посетил глава НОВАТЭК Леонид Михельсон. Председатель правления компании поздравил жителей региона с праздником.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон вместе с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым заложили капсулу времени в честь юбилея предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании НОВАТЭК. «В честь 30-летия в компании „НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз“ прошла церемония закладки капсулы времени: ее откроют через 20 лет. В церемонии приняли участие председатель правления ПАО „НОВАТЭК“ Леонид Михельсон, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также генеральный директор предприятия Сергей Васильев, заслуженные работники „НОВАТЭКа“ и „НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа“. В капсулу времени помещено послание, адресованное потомкам 2044 года. Основной посыл послания потомкам — пусть Ямал и компания процветают!» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о Дне оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО), который посетил глава НОВАТЭК Леонид Михельсон. Председатель правления компании поздравил жителей региона с праздником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...