Глава НОВАТЭК Михельсон оставил в ЯНАО послание потомкам. Видео

Артюхов с Михельсоном заложили капсулу времени, которую откроют через 20 лет

04 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В честь 30-летия компании НОВАТЭК Леонид Михельсон оставил послание будущему поколению Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон вместе с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым заложили капсулу времени в честь юбилея предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании НОВАТЭК. «В честь 30-летия в компании „НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз“ прошла церемония закладки капсулы времени: ее откроют через 20 лет. В церемонии приняли участие председатель правления ПАО „НОВАТЭК“ Леонид Михельсон, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также генеральный директор предприятия Сергей Васильев, заслуженные работники „НОВАТЭКа“ и „НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа“. В капсулу времени помещено послание, адресованное потомкам 2044 года. Основной посыл послания потомкам — пусть Ямал и компания процветают!» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о Дне оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО), который посетил глава НОВАТЭК Леонид Михельсон. Председатель правления компании поздравил жителей региона с праздником.

В Тарко-Сале (ЯНАО) председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон вместе с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым заложили капсулу времени в честь юбилея предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании НОВАТЭК. «В честь 30-летия в компании „НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз“ прошла церемония закладки капсулы времени: ее откроют через 20 лет. В церемонии приняли участие председатель правления ПАО „НОВАТЭК“ Леонид Михельсон, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также генеральный директор предприятия Сергей Васильев, заслуженные работники „НОВАТЭКа“ и „НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа“. В капсулу времени помещено послание, адресованное потомкам 2044 года. Основной посыл послания потомкам — пусть Ямал и компания процветают!» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о Дне оленевода в Тарко-Сале (ЯНАО), который посетил глава НОВАТЭК Леонид Михельсон. Председатель правления компании поздравил жителей региона с праздником.